https://uz.sputniknews.ru/20230118/lavrov-isklyuchil-vozmojnost-peregovorov-s-zelenskim-31558339.html
Лавров исключил возможность переговоров с Зеленским
Лавров исключил возможность переговоров с Зеленским
Министр иностранных дел России подчеркнул, что на Украине не должно быть военной инфраструктуры, представляющей угрозу, а также не должно быть притеснения русскоязычного населения страны.
2023-01-18T14:25+0500
2023-01-18T14:25+0500
2023-01-18T14:25+0500
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сергей лавров
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ТАШКЕНТ, 18 янв – Sputnik. Речи о переговорах с Владимиром Зеленским быть не может, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам 2022 года.Также глава внешнеполитического ведомства России особо выделил, что на Украине, как и на любой другой территории, граничащей с Россией, не должно быть военной инфраструктуры, представляющей угрозу, а также не должно быть притеснения русскоязычного населения страны.Кроме этого, он отметил, что западные страны, утверждающие, что не воюют на Украине с Россией, а просто помогают Киеву, лукавят.Министр вспомнил последнюю статью бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, опубликованную несколько недель назад, в которой он четко обозначил, что происходящее на Украине - это "соперничество двух ядерных держав за контроль над этой территорией".Киссинджер в статье для издания Spectator, опубликованной в декабре прошлого года, изложил свои идеи о том, каким он видит будущий мир между Россией и Украиной, архитектуру европейской безопасности.
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лавров исключил возможность переговоров с зеленским министр иностранных дел россии подчеркнул что на украине не должно быть военной инфраструктуры представляющей угрозу а также не должно быть притеснения русскоязычного населения страны пресс конференция по итогам 2022 года биография
лавров исключил возможность переговоров с зеленским министр иностранных дел россии подчеркнул что на украине не должно быть военной инфраструктуры представляющей угрозу а также не должно быть притеснения русскоязычного населения страны пресс конференция по итогам 2022 года биография
Лавров исключил возможность переговоров с Зеленским
Министр иностранных дел России подчеркнул, что на Украине не должно быть военной инфраструктуры, представляющей угрозу, а также не должно быть притеснения русскоязычного населения страны.
ТАШКЕНТ, 18 янв – Sputnik. Речи о переговорах с Владимиром Зеленским быть не может, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам 2022 года.
"О переговорах речи быть не может с Зеленским хотя бы потому, что он законодательно запретил вести переговоры с российским правительством", - сказал Лавров.
Также глава внешнеполитического ведомства России особо выделил, что на Украине
, как и на любой другой территории, граничащей с Россией, не должно быть военной инфраструктуры, представляющей угрозу, а также не должно быть притеснения русскоязычного населения страны.
"У специальной военной операции есть цели, которые не выдуманные, не просто взяты с потолка, а цели, которые определяются коренными, законными интересами безопасности РФ. И интересы ее позиций в мире, прежде всего в нашем ближайшем окружении", - подчеркнул министр.
Кроме этого, он отметил, что западные страны, утверждающие, что не воюют на Украине с Россией, а просто помогают Киеву, лукавят.
"Когда наши западные партнеры отрицают и с пеной у рта доказывают, что они с Россией не воюют, что они только помогают Украине справиться с "агрессией", восстановить свою территориальную целостность, они лукавят. Объемы поддержки однозначно свидетельствуют, что Запад поставил на эту войну против России очень многое", - заявил глава российского МИД.
Министр вспомнил последнюю статью бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, опубликованную несколько недель назад, в которой он четко обозначил, что происходящее на Украине - это "соперничество двух ядерных держав за контроль над этой территорией".
"Достаточно ясно, о чем идет речь", - заключил Лавров.
Киссинджер в статье для издания Spectator, опубликованной в декабре прошлого года, изложил свои идеи о том, каким он видит будущий мир между Россией и Украиной, архитектуру европейской безопасности.