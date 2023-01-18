https://uz.sputniknews.ru/20230118/lavrov-isklyuchil-vozmojnost-peregovorov-s-zelenskim-31558339.html

Лавров исключил возможность переговоров с Зеленским

Лавров исключил возможность переговоров с Зеленским

Министр иностранных дел России подчеркнул, что на Украине не должно быть военной инфраструктуры, представляющей угрозу, а также не должно быть притеснения русскоязычного населения страны.

2023-01-18T14:25+0500

2023-01-18T14:25+0500

2023-01-18T14:25+0500

россия

сергей лавров

владимир зеленский

переговоры

министр

мид рф

россия

украина

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ТАШКЕНТ, 18 янв – Sputnik. Речи о переговорах с Владимиром Зеленским быть не может, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам 2022 года.Также глава внешнеполитического ведомства России особо выделил, что на Украине, как и на любой другой территории, граничащей с Россией, не должно быть военной инфраструктуры, представляющей угрозу, а также не должно быть притеснения русскоязычного населения страны.Кроме этого, он отметил, что западные страны, утверждающие, что не воюют на Украине с Россией, а просто помогают Киеву, лукавят.Министр вспомнил последнюю статью бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, опубликованную несколько недель назад, в которой он четко обозначил, что происходящее на Украине - это "соперничество двух ядерных держав за контроль над этой территорией".Киссинджер в статье для издания Spectator, опубликованной в декабре прошлого года, изложил свои идеи о том, каким он видит будущий мир между Россией и Украиной, архитектуру европейской безопасности.

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лавров исключил возможность переговоров с зеленским министр иностранных дел россии подчеркнул что на украине не должно быть военной инфраструктуры представляющей угрозу а также не должно быть притеснения русскоязычного населения страны пресс конференция по итогам 2022 года биография