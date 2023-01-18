https://uz.sputniknews.ru/20230118/mirziyoev-posetit-kyrgyzstan-s-ofitsialnym-vizitom-31554461.html

Мирзиёев посетит Кыргызстан с официальным визитом

Мирзиёев посетит Кыргызстан с официальным визитом

В рамках визита узбекистанского лидера в Кыргызстан в Бишкеке пройдет деловой совет бизнесменов двух стран.

2023-01-18T12:20+0500

2023-01-18T12:20+0500

2023-01-18T12:20+0500

политика

шавкат мирзиёев

кыргызстан

визит

узбекистан

бишкек

деловой совет

бизнесмен

бизнесмены

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ТАШКЕНТ, 18 янв – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Кыргызстан с официальным визитом. Визит запланирован на 26 января. Об этом сообщила замглавы Минэкономики Кыргызстана Айнура Усенбекова на заседании комитета в Жогорку Кенеше.Известно, что визит главы республики должен был состояться в декабре прошлого года, но затем его перенесли.Также в рамках визита узбекистанского лидера в Кыргызстан в Бишкеке пройдет деловой совет бизнесменов двух стран. По информации торгово-промышленной палаты КР, мероприятие запланировано на 25 января.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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мирзиёев посетит кыргызстан с официальным визитом в рамках визита узбекистанского лидера в кыргызстан в бишкеке пройдет деловой совет бизнесменов двух стран