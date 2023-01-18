https://uz.sputniknews.ru/20230118/mirziyoev-posetit-kyrgyzstan-s-ofitsialnym-vizitom-31554461.html
Мирзиёев посетит Кыргызстан с официальным визитом
Мирзиёев посетит Кыргызстан с официальным визитом
В рамках визита узбекистанского лидера в Кыргызстан в Бишкеке пройдет деловой совет бизнесменов двух стран.
2023-01-18T12:20+0500
2023-01-18T12:20+0500
2023-01-18T12:20+0500
политика
шавкат мирзиёев
кыргызстан
визит
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бизнесмен
бизнесмены
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ТАШКЕНТ, 18 янв – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Кыргызстан с официальным визитом. Визит запланирован на 26 января. Об этом сообщила замглавы Минэкономики Кыргызстана Айнура Усенбекова на заседании комитета в Жогорку Кенеше.Известно, что визит главы республики должен был состояться в декабре прошлого года, но затем его перенесли.Также в рамках визита узбекистанского лидера в Кыргызстан в Бишкеке пройдет деловой совет бизнесменов двух стран. По информации торгово-промышленной палаты КР, мероприятие запланировано на 25 января.
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мирзиёев посетит кыргызстан с официальным визитом в рамках визита узбекистанского лидера в кыргызстан в бишкеке пройдет деловой совет бизнесменов двух стран
мирзиёев посетит кыргызстан с официальным визитом в рамках визита узбекистанского лидера в кыргызстан в бишкеке пройдет деловой совет бизнесменов двух стран
Мирзиёев посетит Кыргызстан с официальным визитом
В рамках визита узбекистанского лидера в Кыргызстан в Бишкеке пройдет деловой совет бизнесменов двух стран.
ТАШКЕНТ, 18 янв – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Кыргызстан с официальным визитом. Визит запланирован на 26 января. Об этом сообщила замглавы Минэкономики Кыргызстана Айнура Усенбекова на заседании комитета в Жогорку Кенеше.
Известно, что визит главы республики должен был состояться в декабре прошлого года, но затем его перенесли.
Также в рамках визита узбекистанского лидера в Кыргызстан в Бишкеке пройдет деловой совет бизнесменов двух стран. По информации торгово-промышленной палаты КР, мероприятие запланировано на 25 января.