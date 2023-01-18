https://uz.sputniknews.ru/20230118/putin-blokadu-leningrada-veli-voennye-iz-mnogix-stran-evropy-31563481.html

Путин: блокаду Ленинграда вели военные из многих стран Европы

Путин: блокаду Ленинграда вели военные из многих стран Европы

Специальная военная операция России - это попытка прекратить войну, которая длится с 2014 года, подчеркнул российский лидер на встрече с ветеранами ВОВ.

2023-01-18T16:17+0500

2023-01-18T16:17+0500

2023-01-18T16:17+0500

россия

владимир путин

блокада ленинграда

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ТАШКЕНТ, 18 янв - Sputnik. Россия, не желая портить международные отношения, никогда не напоминала о том, что блокаду Ленинграда вели военные из многих стран Европы. Такое признание сделал президент РФ Владимир Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и блокадниками в среду. Путин добавил, что такая же картина была и на других фронтах. "Достаточно посмотреть на "Голубую дивизию" под Сталинградом. И здесь, на Ленинградском фронте, во время блокады со всех стран участники были, из многих (стран), во всяком случае", - уточнил он. Полномасштабные боевые действия в Донбассе не прекращаются с 2014 года, и все действия России, в том числе спецоперация, нацелены на прекращение этой войны, подчеркнул Владимир Путин в своей речи.При этом, Россия сделала все для урегулирования ситуации вокруг Донбасса мирными средствами, но это по определению было невозможно.Как пояснил Путин, в это время "противник готовился к тому, чтобы перевести весь этот конфликт в острую и горячую фазу". "Ничего нам не оставалось, кроме того, что мы делаем сейчас", - резюмировал он.

россия

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