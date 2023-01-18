Путин: блокаду Ленинграда вели военные из многих стран Европы
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Специальная военная операция России - это попытка прекратить войну, которая длится с 2014 года, подчеркнул российский лидер на встрече с ветеранами ВОВ.
ТАШКЕНТ, 18 янв - Sputnik. Россия, не желая портить международные отношения, никогда не напоминала о том, что блокаду Ленинграда вели военные из многих стран Европы. Такое признание сделал президент РФ Владимир Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и блокадниками в среду.
"Здесь, на Ленинградском фронте, в блокаде Ленинграда участвовали и совершали преступления представители очень многих европейских стран. Мы никогда раньше в силу определенной толерантности и для того, чтобы не портить отношения, не портить какой-то фон наших отношений со многими странами, об этом не говорили", - заявил он.
Путин добавил, что такая же картина была и на других фронтах. "Достаточно посмотреть на "Голубую дивизию" под Сталинградом. И здесь, на Ленинградском фронте, во время блокады со всех стран участники были, из многих (стран), во всяком случае", - уточнил он.
Полномасштабные боевые действия в Донбассе не прекращаются с 2014 года, и все действия России, в том числе спецоперация, нацелены на прекращение этой войны, подчеркнул Владимир Путин в своей речи.
"По сути полномасштабные боевые действия в Донбассе с 2014 года не прекращались - с применением тяжелой техники, артиллерии, танков и авиации. Это все происходило. Все, что мы делаем сегодня, в том числе и в специальной военной операции, - это попытка прекратить эту войну. Вот в чем смысл нашей операции. И защитить наших людей, которые там, на этих территориях проживают", - указал он.
При этом, Россия сделала все для урегулирования ситуации вокруг Донбасса мирными средствами, но это по определению было невозможно.
"Мы долго терпели, долго пытались договориться. Как выясняется сейчас, нас просто водили за нос, обманывали. Не в первый раз с нами такое происходит и случается. Тем не менее, мы сделали все возможное для того, чтобы урегулировать эту ситуацию мирными средствами. Сейчас стало очевидным, что это по определению было невозможно", - констатировал Путин.
Как пояснил Путин, в это время "противник готовился к тому, чтобы перевести весь этот конфликт в острую и горячую фазу". "Ничего нам не оставалось, кроме того, что мы делаем сейчас", - резюмировал он.