https://uz.sputniknews.ru/20230118/putin-vozlojil-tsvety-k-monumentu-rubejnyy-kamen-v-den-80-letiya-proryva-blokady-31556970.html

Путин возложил цветы к монументу "Рубежный камень" в день 80-летия прорыва блокады

Путин возложил цветы к монументу "Рубежный камень" в день 80-летия прорыва блокады

Невский пятачок стал стал символом стойкости и мужества советских солдат в битве за Северную столицу.

2023-01-18T13:38+0500

2023-01-18T13:38+0500

2023-01-18T13:38+0500

россия

владимир путин

ленинград

монумент

блокада ленинграда

советский союз

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ТАШКЕНТ, 18 янв – Sputnik. Президент России Владимир Путин возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда. Об этом сообщает РИА Новости.Так, у мемориала памяти павших воинов главу государства встретил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.Путин возложил к основанию памятника букет красных роз, перевязанный траурной черной лентой. В это время горнист почетного караула исполнял мелодию песни Льва Гурова "Тишина". Некоторое время президент постоял молча, затем поклонился и проследовал обратно к автомобилю.Напомним, условное обозначение Невский пятачок получил плацдарм на левом (восточном) берегу Невы напротив поселка Невская Дубровка, который стал символом стойкости и мужества советских солдат в битве за Северную столицу.Бои на небольшом участке фронта (в разные периоды войны размеры "пятачка" варьировались от двух до четырех с половиной километров по фронту и до 800 метров в глубину) продолжались в общей сложности 285 дней. Девять стрелковых дивизий, четыре отдельные бригады и более 140 других подразделений, приданных боевым частям, неоднократно пытались именно отсюда прорвать блокаду.Защитники плацдарма ежедневно отражали по 12-16 атак противника, за сутки на них обрушивалось около 50 тысяч мин, снарядов и авиабомб. Точной цифры понесенных здесь потерь историки не могут назвать до сих пор: приводятся данные о числе погибших от 50 тысяч человек до 250 тысяч, но они не считаются окончательными.

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путин возложил цветы к монументу рубежный камень в день 80 летия прорыва блокады невский пятачок стал стал символом стойкости и мужества советских солдат в битве за северную столицу