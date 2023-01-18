https://uz.sputniknews.ru/20230118/respublikanskaya-sudebnaya-sistema-budet-tsifrovizovana-31556252.html

Республиканская судебная система будет цифровизована

Республиканская судебная система будет цифровизована

Как изменится судебная система республики - читайте в нашем материале.

2023-01-18T16:03+0500

2023-01-18T16:03+0500

2023-01-18T16:03+0500

новый узбекистан: эпоха реформ

узбекистан

судебная система

суд

республика

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ТАШКЕНТ, 18 янв – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О дополнительных мерах эффективной организации деятельности по отправлению правосудия".Так, до 1 сентября 2023 года в порядке эксперимента в республике будет запущена информационная система по участию прокуроров в деятельности Корпуса специализированных прокуроров. С 2024 года она будет полностью внедрена в практику.Кроме того, согласно указу, с 1 июля 2023 года необходимо наладить взаимный документооборот систем Генеральной прокуратуры и Верховного суда.Известно, что в данное время ответственные лица готовят предложения по передаче полномочий по рассмотрению некоторых категорий гражданских, экономических дел и дел об административных правонарушениях административным органам по подведомственности.Помимо прочего, в Узбекистане будет расширено внедрение института примирения сторон и медиации по гражданским и экономическим делам.Указ также предусматривает внедрение порядка завершения некоторых категорий уголовных, гражданских, экономических дел и дел об административных правонарушениях в судах нижестоящих инстанций.

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2023

Мунаввар Разакова

Мунаввар Разакова

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Мунаввар Разакова

республиканская судебная система будет цифровизирована как изменится судебная система республики читайте в нашем материале