https://uz.sputniknews.ru/20230118/respublikanskaya-sudebnaya-sistema-budet-tsifrovizovana-31556252.html
Республиканская судебная система будет цифровизована
Республиканская судебная система будет цифровизована
Как изменится судебная система республики - читайте в нашем материале.
2023-01-18T16:03+0500
2023-01-18T16:03+0500
2023-01-18T16:03+0500
новый узбекистан: эпоха реформ
узбекистан
судебная система
суд
республика
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ТАШКЕНТ, 18 янв – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О дополнительных мерах эффективной организации деятельности по отправлению правосудия".Так, до 1 сентября 2023 года в порядке эксперимента в республике будет запущена информационная система по участию прокуроров в деятельности Корпуса специализированных прокуроров. С 2024 года она будет полностью внедрена в практику.Кроме того, согласно указу, с 1 июля 2023 года необходимо наладить взаимный документооборот систем Генеральной прокуратуры и Верховного суда.Известно, что в данное время ответственные лица готовят предложения по передаче полномочий по рассмотрению некоторых категорий гражданских, экономических дел и дел об административных правонарушениях административным органам по подведомственности.Помимо прочего, в Узбекистане будет расширено внедрение института примирения сторон и медиации по гражданским и экономическим делам.Указ также предусматривает внедрение порядка завершения некоторых категорий уголовных, гражданских, экономических дел и дел об административных правонарушениях в судах нижестоящих инстанций.
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MIA „Rosiya Segodnya“
республиканская судебная система будет цифровизирована как изменится судебная система республики читайте в нашем материале
республиканская судебная система будет цифровизирована как изменится судебная система республики читайте в нашем материале
Республиканская судебная система будет цифровизована
Как изменится судебная система республики - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 18 янв – Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ
"О дополнительных мерах эффективной организации деятельности по отправлению правосудия".
Так, до 1 сентября 2023 года в порядке эксперимента в республике будет запущена информационная система по участию прокуроров в деятельности Корпуса специализированных прокуроров. С 2024 года она будет полностью внедрена в практику.
Кроме того, согласно указу, с 1 июля 2023 года необходимо наладить взаимный документооборот систем Генеральной прокуратуры и Верховного суда.
Известно, что в данное время ответственные лица готовят предложения по передаче полномочий по рассмотрению некоторых категорий гражданских, экономических дел и дел об административных правонарушениях административным органам по подведомственности.
Помимо прочего, в Узбекистане будет расширено внедрение института примирения сторон и медиации по гражданским и экономическим делам.
Указ также предусматривает внедрение порядка завершения некоторых категорий уголовных, гражданских, экономических дел и дел об административных правонарушениях в судах нижестоящих инстанций.