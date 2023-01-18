https://uz.sputniknews.ru/20230118/tuman-i-gololeditsa-prognoz-pogody-na-18-yanvarya-31548983.html

Туман и гололедица: прогноз погоды на 18 января

Туман и гололедица: прогноз погоды на 18 января

Какая погода ожидается в среду на территории республики — читайте в нашем материале.

2023-01-18T09:04+0500

2023-01-18T09:04+0500

2023-01-18T09:04+0500

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ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. В среду в Узбекистане ожидается переменная облачность. На дорогах гололедица. Местами возможен туман. Об этом сообщает Узгидромет.ТашкентПеременная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура ночью 9-11° мороза, днем 0-2° тепла.Республика Каракалпакстан, Хорезмская областьПеременная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15° мороза, днем 3° мороза-2° тепла.Бухарская, Навоийская областиПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13° мороза, днем 0-5° тепла.Ташкентская, Джизакская, Самаркандская, Сырдарьинская областиПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13° мороза, местами до 15-17° мороза, днем 3° мороза-2° тепла.Кашкадарьинская, Сурхандарьинская областиПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13° мороза, днем 2-7° тепла.Андижанская, Наманганская, Ферганская областиПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура ночью 10-15° мороза, днем 0-5° мороза.Предгорные и горные районыПеременная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17° мороза, днем 2-7° мороза.

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туман и гололедица прогноз погоды на 18 января какая погода ожидается в среду на территории республики читайте в нашем материале узбекистан ташкент самарканд фергана бухара