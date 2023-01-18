https://uz.sputniknews.ru/20230118/veterany-vov-iz-uzbekistana-primut-uchastie-v-pamyatnyx-meropriyatiyax-v-sankt-peterburge-31554701.html

Ветераны ВОВ из Узбекистана примут участие в памятных мероприятиях в Санкт-Петербурге

Ветераны ВОВ из Узбекистана примут участие в памятных мероприятиях в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге пройдут мероприятия, приуроченные к празднованию 80-й годовщины прорыва блокады Ленинграда и к 79-й годовщине полного освобождения города.

2023-01-18T13:08+0500

2023-01-18T13:08+0500

2023-01-18T13:08+0500

узбекистанцы в россии

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ТАШКЕНТ, 18 янв – Sputnik. Ветераны из Узбекистана примут участие в официальных городских мероприятиях, приуроченных к 79-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.Так, с с 26 по 29 января в Санкт-Петербург приедут более пятидесяти ветеранов Великой Отечественной войны – жителей блокадного Ленинграда из Узбекистана, Армении, Беларуси, Болгарии, Германии, Израиля, Кыргызстана Латвии, Литвы, Эстонии.Кроме этого, во вторник по приглашению губернатора Александра Беглова в Петербург приехали жители блокадного Ленинграда из Республики Беларусь. Их визит приурочен к празднованию 80-й годовщины прорыва блокады Ленинграда.Известно, что ветераны возложат цветы к монументу "Мать-Родина" на Пискарёвском мемориальном кладбище, посетят музей-заповедник "Прорыв блокады Ленинграда". Для них подготовлена культурная программа.

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ветераны вов из узбекистана примут участие в памятных мероприятиях в санкт петербурге в санкт петербурге пройдут мероприятия приуроченные к празднованию 80 й годовщины прорыва блокады ленинграда и к 79 й годовщине полного освобождения города