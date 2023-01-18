https://uz.sputniknews.ru/20230118/voennyy-ekspert-ob-ucheniyax-rossii-i-belarusi-i-gotovnosti-polshi-okkupirovat-ukrainu-31560861.html
Военный эксперт об учениях России и Беларуси и готовности Польши оккупировать Украину
Военный эксперт об учениях России и Беларуси и готовности Польши оккупировать Украину
В Беларуси стартовали совместные с Россией летно-тактические учения.
2023-01-18T20:24+0500
2023-01-18T20:24+0500
2023-01-18T20:24+0500
видео
россия
беларусь
польша
украина
учения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/01/11/31537956_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1475b719be148bb5cda295f277da9c1c.jpg
В чем цель этих маневров? Как они помогут защитить Союзное государство от существующих угроз? Можно ли ожидать вооруженных провокаций с украинской и польской стороны? И когда Польша начнет оккупацию Украины? Эти и другие вопросы мы обсудили с белорусским военно-политическим экспертом, профессором Академии военных наук России, полковником запаса Александром Тиханским.
россия
беларусь
польша
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/01/11/31537956_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_32ef93d5a7af10c2779c1d040330cd93.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
военный эксперт об учениях россии и беларуси и готовности польши оккупировать украину в беларуси стартовали совместные с россией летно тактические учения
военный эксперт об учениях россии и беларуси и готовности польши оккупировать украину в беларуси стартовали совместные с россией летно тактические учения
Военный эксперт об учениях России и Беларуси и готовности Польши оккупировать Украину
В Беларуси стартовали совместные с Россией летно-тактические учения.
В чем цель этих маневров? Как они помогут защитить Союзное государство от существующих угроз? Можно ли ожидать вооруженных провокаций с украинской и польской стороны? И когда Польша начнет оккупацию Украины? Эти и другие вопросы мы обсудили с белорусским военно-политическим экспертом, профессором Академии военных наук России, полковником запаса Александром Тиханским.