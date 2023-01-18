https://uz.sputniknews.ru/20230118/voennyy-ekspert-ob-ucheniyax-rossii-i-belarusi-i-gotovnosti-polshi-okkupirovat-ukrainu-31560861.html

Военный эксперт об учениях России и Беларуси и готовности Польши оккупировать Украину

Военный эксперт об учениях России и Беларуси и готовности Польши оккупировать Украину

В Беларуси стартовали совместные с Россией летно-тактические учения.

2023-01-18T20:24+0500

2023-01-18T20:24+0500

2023-01-18T20:24+0500

видео

россия

беларусь

польша

украина

учения

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В чем цель этих маневров? Как они помогут защитить Союзное государство от существующих угроз? Можно ли ожидать вооруженных провокаций с украинской и польской стороны? И когда Польша начнет оккупацию Украины? Эти и другие вопросы мы обсудили с белорусским военно-политическим экспертом, профессором Академии военных наук России, полковником запаса Александром Тиханским.

россия

беларусь

польша

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военный эксперт об учениях россии и беларуси и готовности польши оккупировать украину в беларуси стартовали совместные с россией летно тактические учения