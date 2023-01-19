https://uz.sputniknews.ru/20230119/31589292.html
Мятные, клубничные и рисовые: поля, которые дают урожай зимой - фото
Мятные, клубничные и рисовые: поля, которые дают урожай зимой - фото
Узбекистан охватили сильные холода, а в некоторых странах уже активно ведутся полевые работы. Самые яркие фото зимних полей, дающих урожай - в нашей фотоленте.
2023-01-19T21:06+0500
2023-01-19T21:06+0500
2023-01-19T21:06+0500
фото
рисовое поле
клубника
зима
урожай
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мятные клубничные и рисовые поля которые дают урожай зимой фото узбекистан охватили сильные холода а в некоторых странах уже активно ведутся полевые работы самые яркие фото зимних полей дающих урожай в нашей фотоленте
мятные клубничные и рисовые поля которые дают урожай зимой фото узбекистан охватили сильные холода а в некоторых странах уже активно ведутся полевые работы самые яркие фото зимних полей дающих урожай в нашей фотоленте
Мятные, клубничные и рисовые: поля, которые дают урожай зимой - фото
Узбекистан охватили сильные холода, а в некоторых странах уже активно ведутся полевые работы. Самые яркие фото зимних полей, дающих урожай - в нашей фотоленте.
© AFP 2023 / Himanshu Sharma
Фермер выращивает горчицу в поле на окраине Аджмера.
Фермер выращивает горчицу в поле на окраине Аджмера.
© AFP 2023 / Shafiullah Kakar
Афганские дети собирают урожай картофеля на поле в районе Бати-Кот в провинции Нангархар.
Афганские дети собирают урожай картофеля на поле в районе Бати-Кот в провинции Нангархар.
© AFP 2023
Сбор цветной капусты на поле на окраине Джелалабада.
Сбор цветной капусты на поле на окраине Джелалабада.
© AFP 2023 / Manjunath Kiran
Фермеры осматривают подсолнухи в поле на окраине Бангалора.
Фермеры осматривают подсолнухи в поле на окраине Бангалора.
© AFP 2023 / Manjunath Kiran
Фермер собирает солому с поля, чтобы прокормить свой скот, на окраине Бангалора.
Фермер собирает солому с поля, чтобы прокормить свой скот, на окраине Бангалора.
© AFP 2023
Девушка во время сбора цветной капусты на поле на окраине Джелалабада.
Девушка во время сбора цветной капусты на поле на окраине Джелалабада.
© AFP 2023 / Manjunath Kiran
Просовое поле на окраине Бангалора.
Просовое поле на окраине Бангалора.
© AP Photo / Amr Nabil
Египетские фермеры собирают клубнику ранним утром на поле в Тухе, недалеко от Каира.
Египетские фермеры собирают клубнику ранним утром на поле в Тухе, недалеко от Каира.
© AP Photo / Amr Nabil
Египетский фермер собирает клубнику на поле в Тухе, недалеко от Каира.
Египетский фермер собирает клубнику на поле в Тухе, недалеко от Каира.
© AFP 2023 / Manjunath Kiran
Фермер собирает мяту с поля на окраине Бангалора.
Фермер собирает мяту с поля на окраине Бангалора.
© AFP 2023 / Aditya Aji
Фермер проверяет сетку, установленную над рисовым полем для отпугивания птиц, саранчи и других вредителей в Богоре.
Фермер проверяет сетку, установленную над рисовым полем для отпугивания птиц, саранчи и других вредителей в Богоре.
© AFP 2023 / Shafiullah Kakar
Афганская девочка во время сбора картофеля на поле в районе Бати-Кот в провинции Нангархар.
Афганская девочка во время сбора картофеля на поле в районе Бати-Кот в провинции Нангархар.