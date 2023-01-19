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Мятные, клубничные и рисовые: поля, которые дают урожай зимой - фото
Мятные, клубничные и рисовые: поля, которые дают урожай зимой - фото
Узбекистан охватили сильные холода, а в некоторых странах уже активно ведутся полевые работы. Самые яркие фото зимних полей, дающих урожай - в нашей фотоленте.
2023-01-19T21:06+0500
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фото
рисовое поле
клубника
зима
урожай
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мятные клубничные и рисовые поля которые дают урожай зимой фото узбекистан охватили сильные холода а в некоторых странах уже активно ведутся полевые работы самые яркие фото зимних полей дающих урожай в нашей фотоленте
мятные клубничные и рисовые поля которые дают урожай зимой фото узбекистан охватили сильные холода а в некоторых странах уже активно ведутся полевые работы самые яркие фото зимних полей дающих урожай в нашей фотоленте

Мятные, клубничные и рисовые: поля, которые дают урожай зимой - фото

21:06 19.01.2023
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НовостиTelegram
Узбекистан охватили сильные холода, а в некоторых странах уже активно ведутся полевые работы. Самые яркие фото зимних полей, дающих урожай - в нашей фотоленте.
© AFP 2023 / Himanshu Sharma

Фермер выращивает горчицу в поле на окраине Аджмера.

Фермер выращивает горчицу в поле на окраине Аджмера. - Sputnik Узбекистан
1/12
© AFP 2023 / Himanshu Sharma

Фермер выращивает горчицу в поле на окраине Аджмера.

© AFP 2023 / Shafiullah Kakar

Афганские дети собирают урожай картофеля на поле в районе Бати-Кот в провинции Нангархар.

Афганские дети собирают урожай картофеля на поле в районе Бати-Кот в провинции Нангархар. - Sputnik Узбекистан
2/12
© AFP 2023 / Shafiullah Kakar

Афганские дети собирают урожай картофеля на поле в районе Бати-Кот в провинции Нангархар.

© AFP 2023

Сбор цветной капусты на поле на окраине Джелалабада.

Сбор цветной капусты на поле на окраине Джелалабада. - Sputnik Узбекистан
3/12
© AFP 2023

Сбор цветной капусты на поле на окраине Джелалабада.

© AFP 2023 / Manjunath Kiran

Фермеры осматривают подсолнухи в поле на окраине Бангалора.

Фермеры осматривают подсолнухи в поле на окраине Бангалора. - Sputnik Узбекистан
4/12
© AFP 2023 / Manjunath Kiran

Фермеры осматривают подсолнухи в поле на окраине Бангалора.

© AFP 2023 / Manjunath Kiran

Фермер собирает солому с поля, чтобы прокормить свой скот, на окраине Бангалора.

Фермер собирает солому с поля, чтобы прокормить свой скот, на окраине Бангалора. - Sputnik Узбекистан
5/12
© AFP 2023 / Manjunath Kiran

Фермер собирает солому с поля, чтобы прокормить свой скот, на окраине Бангалора.

© AFP 2023

Девушка во время сбора цветной капусты на поле на окраине Джелалабада.

Девушка во время сбора цветной капусты на поле на окраине Джелалабада. - Sputnik Узбекистан
6/12
© AFP 2023

Девушка во время сбора цветной капусты на поле на окраине Джелалабада.

© AFP 2023 / Manjunath Kiran

Просовое поле на окраине Бангалора.

Просовое поле на окраине Бангалора. - Sputnik Узбекистан
7/12
© AFP 2023 / Manjunath Kiran

Просовое поле на окраине Бангалора.

© AP Photo / Amr Nabil

Египетские фермеры собирают клубнику ранним утром на поле в Тухе, недалеко от Каира.

Египетские фермеры собирают клубнику ранним утром на поле в Тухе, недалеко от Каира. - Sputnik Узбекистан
8/12
© AP Photo / Amr Nabil

Египетские фермеры собирают клубнику ранним утром на поле в Тухе, недалеко от Каира.

© AP Photo / Amr Nabil

Египетский фермер собирает клубнику на поле в Тухе, недалеко от Каира.

Египетский фермер собирает клубнику на поле в Тухе, недалеко от Каира. - Sputnik Узбекистан
9/12
© AP Photo / Amr Nabil

Египетский фермер собирает клубнику на поле в Тухе, недалеко от Каира.

© AFP 2023 / Manjunath Kiran

Фермер собирает мяту с поля на окраине Бангалора.

Фермер собирает мяту с поля на окраине Бангалора. - Sputnik Узбекистан
10/12
© AFP 2023 / Manjunath Kiran

Фермер собирает мяту с поля на окраине Бангалора.

© AFP 2023 / Aditya Aji

Фермер проверяет сетку, установленную над рисовым полем для отпугивания птиц, саранчи и других вредителей в Богоре.

Фермер проверяет сетку, установленную над рисовым полем для отпугивания птиц, саранчи и других вредителей в Богоре. - Sputnik Узбекистан
11/12
© AFP 2023 / Aditya Aji

Фермер проверяет сетку, установленную над рисовым полем для отпугивания птиц, саранчи и других вредителей в Богоре.

© AFP 2023 / Shafiullah Kakar

Афганская девочка во время сбора картофеля на поле в районе Бати-Кот в провинции Нангархар.

Афганская девочка во время сбора картофеля на поле в районе Бати-Кот в провинции Нангархар. - Sputnik Узбекистан
12/12
© AFP 2023 / Shafiullah Kakar

Афганская девочка во время сбора картофеля на поле в районе Бати-Кот в провинции Нангархар.

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