https://uz.sputniknews.ru/20230119/chto-obsujdayut-v-bryussele-nachalniki-genshtabov-nato--31571485.html

Что обсуждают в Брюсселе начальники генштабов НАТО

Что обсуждают в Брюсселе начальники генштабов НАТО

Организация Североатлантического договора оперирует несуществующей реальностью, пытается влиять на геополитические события, исход которых от альянса не зависит.

2023-01-19T10:43+0500

2023-01-19T10:43+0500

2023-01-19T10:43+0500

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Российская специальная военная операция на Украине возвращает Запад в действующую систему координат многополярного мира.В Брюсселе 18 – 19 января проходит заседание Военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов 32 стран (включая кандидатов – Швецию и Финляндию). Обсуждаются приоритеты и стратегия действий на перспективу. В центре внимания – антироссийская повестка, поставки оружия киевскому режиму, а также многодоменные операции, цифровая трансформация и оперативная совместимость войск.Работу "коллективного разума" координируют глава Военного комитета альянса Роб Бауэр и верховное командование Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе – Кристофер Каволи и Филипп Лавинь.Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен накануне задали (дистанционно) агрессивный тон обсуждению. Первый заявил, что Киев получил мощную военную поддержку западных стран, которые ожидают от ВСУ "успеха на поле боя". Вторая добавила, что Украина должна "победить на поле боя", получив еще больше оружия.Вашингтон и Брюссель безальтернативно настроены на войну с Россией – до последнего украинца. Инструментов и опций для победы у Запада явно не хватает, российские войска эффективно "перемалывают" ВСУ, планомерно достигают поставленных целей СВО, и в этом НАТО видит "геополитический кошмар". Коллективный Запад заметно нервничает.В дополнение к новым поставкам Киеву артиллерии и бронетехники, 17 января альянс передислоцировал из Германии в Румынию три самолета AWACS (система дальнего радиолокационного обнаружения) – для наблюдения за действиями Вооруженных сил РФ на украинском ТВД. Беспрецедентное наращивание средств воздушной разведки НАТО вблизи зоны СВО, и странная, многочасовая личная встреча председателя Объединенного комитета начальников штабов армии США Марка Милли с главкомом ВСУ Валерием Залужным на территории Польши – косвенно подтверждают болезненные военные провалы, "рисуют" летальные перспективы киевского режима.Парадоксы "гегемонии"Арсеналы США истощены, производители пока "не догоняют" темп боевых действий на Украине. ВСУ расходуют около 90 тысяч артиллерийских снарядов в месяц, что примерно вдвое превышает объем их производства в странах НАТО. Американцы вынуждены опустошать свои артиллерийские арсеналы в Израиле и Южной Корее, и этого (примерно 300 тысяч снарядов) украинским войскам хватит лишь на три месяца. Планы "весеннего контрнаступления ВСУ" выглядят нереалистичными.Безусловное огневое, тактическое и стратегическое превосходство России на украинском ТВД заставляет зарубежных экспертов сомневаются, что у США и альянса имеются (остаются) действенные политические, экономические и военные инструменты, "карты в рукаве" для продолжения "игры". Даже генсек НАТО Йенс Столтенберг осознает, что "российская военная машина по мощи превосходит украинскую и даже американскую, если речь идет о конкретных вооружениях, включая гиперзвуковое ракетное оружие".Продвигаемый Вашингтоном план передачи ВСУ тяжелой бронетехники европейских союзников, включая танки Challenger и Leopard выглядит предпоследним актом отчаяния. После уничтожения "танковой армады" Запада на украинском ТВД в "резерве" останутся лишь подержанные ударные самолеты натовских стандартов типа Tornado или F-16. Авиация незаменима для обсуждаемого в Пентагоне и ВСУ поражения целей "далеко за линией фронта". Европейские союзники пока упираются (самолеты – красная линия), но Вашингтон методично и последовательно дожимает "доноров" – 19 января глава Пентагона Ллойд Остин проводит очередной сбор Контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн в Германии. Кстати, бундесвер имеет 93 многоцелевых истребителя Tornado (боевой радиус – 1390 км, нагрузка – 9 тонн), которые вскоре будут выведены из боевого состава и заменены "невидимками" F-35. На переподготовку летчиков ВСУ времени нет, можно использовать иностранных наемников.Британия, кроме 14 танков с нарезной пушкой редкого калибра 120 мм, обещает в 2023 году подготовить 20 тысяч военнослужащих ВСУ. В этом деле британским инструкторам помогут 70 коллег из Австралии. Нидерланды намерены передать Украине батарею ЗРК Patriot – третью после американской и немецкой поставок. Варшава серьезно настроена силой "вернуть" Западную Украину (новую карту страны регулярно демонстрируют по ТВ). Правда, польские танкисты – категорически против, а польский премьер Матеуш Моравецкий сегодня в Давосе заявил: "Россия терпелива, смотрит в перспективу, пытается сжать Украину, а Запад устал, он хотел бы жить в нормальном мире". Даже Вашингтон не исключает – на финише СВО – организацию "повстанческого движение" на территории освобожденной российскими войсками Западной Украины.История убеждает, что она никого на Западе ничему не учит. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сегодня напомнил соседям по планете, как Наполеон и Гитлер в разное время мобилизовали и бросили в атаку на Россию всю Европу. Теперь Вашингтон мобилизовал все силы Запада для "окончательного решения русского вопроса". И в странах НАТО никто всерьез не обеспокоился последствиями военно-политического авантюризма США. Что будет после того, как западные вооружения не помогут развить контрнаступление, а ВСУ будут разбиты? Серия позорных военных поражений США и альянса во Вьетнаме, Ираке, Афганистане, Сирии позволяет легко прогнозировать продолжение атлантического "танца на граблях" – на Украине. Европейские союзники в очередной раз дорого заплатят за "гегемонию" США.По информации издания Bild, российский президент Владимир Путин намерен в ближайшее время изменить ход конфликта. Министр обороны РФ Сергей Шойгу работает непосредственно в зоне СВО, и последовательно реализует комплексный план наращивания состава и численности Вооруженных сил. Москва приготовила сокрушительный ответ на случай прямой агрессии НАТО.На этом фоне The Washington Post отмечает внутренние противоречия НАТО, и называет их "подарком Путину". Издание Express предсказывает странам Запада потоп – в результате применения ядерных суперторпед "Посейдон". The Wall Street Journal уверенно транслирует информацию о двух грядущих победах Москвы – над Киевом и Вашингтоном. Иллюзий здесь быть не должно.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko

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брюссель нато заседание российская специальная военная операция на украине запад