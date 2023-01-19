https://uz.sputniknews.ru/20230119/kak-v-tashkente-otmetili-kreschenie--video-31597704.html
Как в Ташкенте отметили Крещение – видео
Как в Ташкенте отметили Крещение – видео
В Свято-Успенском кафедральном соборе верующие смогли посетить литургию и окунуться в крещенскую купель.
2023-01-19T18:56+0500
2023-01-19T18:56+0500
2023-01-19T19:01+0500
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В православных храмах Узбекистана отметили праздник Крещения Господня.В Ташкенте верующие смогли окунуться в крещенскую купель в Свято-Успенском кафедральном соборе, сообщает корреспондент Sputnik.После праздничной литургии в храмах Ташкента совершили великое освящение воды, за которой еще с ночи приходят верующие.Крещение Господне – один из главных праздников в православии, установленный в честь крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем.
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видео узбекистан ташкент крещение господне праздник как празднуют отмечают крещенская купель свято-успенский кафедральный собор
видео узбекистан ташкент крещение господне праздник как празднуют отмечают крещенская купель свято-успенский кафедральный собор
Как в Ташкенте отметили Крещение – видео
18:56 19.01.2023 (обновлено: 19:01 19.01.2023)
В Свято-Успенском кафедральном соборе верующие смогли посетить литургию и окунуться в крещенскую купель.
В православных храмах Узбекистана отметили праздник Крещения Господня.
В Ташкенте верующие смогли окунуться в крещенскую купель в Свято-Успенском кафедральном соборе, сообщает корреспондент Sputnik
.
После праздничной литургии в храмах Ташкента совершили великое освящение воды, за которой еще с ночи приходят верующие.
Крещение Господне – один из главных праздников в православии, установленный в честь крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем.