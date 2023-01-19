https://uz.sputniknews.ru/20230119/kak-v-tashkente-otmetili-kreschenie--video-31597704.html

Как в Ташкенте отметили Крещение – видео

Как в Ташкенте отметили Крещение – видео

В Свято-Успенском кафедральном соборе верующие смогли посетить литургию и окунуться в крещенскую купель.

2023-01-19T18:56+0500

2023-01-19T18:56+0500

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видео

ташкент

узбекистан

православие

русская православная церковь

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В православных храмах Узбекистана отметили праздник Крещения Господня.В Ташкенте верующие смогли окунуться в крещенскую купель в Свято-Успенском кафедральном соборе, сообщает корреспондент Sputnik.После праздничной литургии в храмах Ташкента совершили великое освящение воды, за которой еще с ночи приходят верующие.Крещение Господне – один из главных праздников в православии, установленный в честь крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем.

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