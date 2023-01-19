https://uz.sputniknews.ru/20230119/na-99-godu-jizni-umer-narodnyy-artist-sssr-djigit-naezdnik-xakim-zaripov-31582933.html
На 99 году жизни умер народный артист СССР, джигит-наездник Хаким Зарипов
На 99 году жизни умер народный артист СССР, джигит-наездник Хаким Зарипов
Зарипов посвятил цирковому искусству более 80 лет и вошел в мировую историю цирка как крупнейший мастер конного жанра.
2023-01-19T16:25+0500
2023-01-19T16:25+0500
2023-01-19T16:25+0500
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ТАШКЕНТ, 19 янв – Sputnik. В среду на 99-м году жизни в Ташкенте скончался артист советского цирка, джигит-наездник, дрессировщик лошадей Хаким Зарипов. Об этом сообщает пресс-служба Росгорцирка.Хаким Зарипов родился 17 сентября 1924 года в Ташкенте в семье основателя династии цирковых артистов Карима Зарипова.Цирковую деятельность начал в 1938 году в качестве джигита-наездника в коллективе "Джигиты Узбекистана" под руководством своего отца. С 1952 по 2006 годы возглавлял этот коллектив.Хаким Зарипов гастролировал с ансамблем во многих городах СССР и зарубежных стран, таких как Болгария, Польша, Чехословакия, ГДР, Румыния, Монголия, Венгрия, Финляндия.Он окончил Ташкентскую музыкальную школу им. Р. Глиэра, затем дирижёрский факультет (симфоническое отделение) Ташкентской консерватории.Работал художественным руководителем цирковых коллективов, программ, директором различных цирков. Соавтор проектов новых цирковых сооружений. За годы своей деятельности воспитал плеяду артистов цирка.
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на 99 году жизни умер народный артист ссср джигит наездник хаким зарипов зарипов посвятил цирковому искусству более 80 лет и вошел в мировую историю цирка как крупнейший мастер конного жанра биография династия цирковая зариповых
на 99 году жизни умер народный артист ссср джигит наездник хаким зарипов зарипов посвятил цирковому искусству более 80 лет и вошел в мировую историю цирка как крупнейший мастер конного жанра биография династия цирковая зариповых
На 99 году жизни умер народный артист СССР, джигит-наездник Хаким Зарипов
Зарипов посвятил цирковому искусству более 80 лет и вошел в мировую историю цирка как крупнейший мастер конного жанра.
ТАШКЕНТ, 19 янв – Sputnik.
В среду на 99-м году жизни в Ташкенте скончался артист советского цирка, джигит-наездник, дрессировщик лошадей Хаким Зарипов. Об этом сообщает пресс-служба
Росгорцирка.
"Более 80 лет он посвятил цирковому искусству и вошел в мировую историю цирка как крупнейший мастер конного жанра, став народным артистом СССР", – говорится в публикации.
Хаким Зарипов родился 17 сентября 1924 года в Ташкенте в семье основателя династии цирковых артистов Карима Зарипова.
Цирковую деятельность начал в 1938 году в качестве джигита-наездника в коллективе "Джигиты Узбекистана" под руководством своего отца. С 1952 по 2006 годы возглавлял этот коллектив.
"Выступление "Джигитов Узбекистана" отличалось национальным колоритом, динамикой и темпераментом, а уникальное исполнение Хакимом "длинного обрыва" признано всеми мастерами джигитовки. Повторить его по сей день не может никто", – рассказывают в "Росгосцирке".
Хаким Зарипов гастролировал с ансамблем во многих городах СССР и зарубежных стран, таких как Болгария, Польша, Чехословакия, ГДР, Румыния, Монголия, Венгрия, Финляндия.
Он окончил Ташкентскую музыкальную школу им. Р. Глиэра, затем дирижёрский факультет (симфоническое отделение) Ташкентской консерватории.
Работал художественным руководителем цирковых коллективов, программ, директором различных цирков. Соавтор проектов новых цирковых сооружений. За годы своей деятельности воспитал плеяду артистов цирка.