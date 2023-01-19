https://uz.sputniknews.ru/20230119/na-99-godu-jizni-umer-narodnyy-artist-sssr-djigit-naezdnik-xakim-zaripov-31582933.html

На 99 году жизни умер народный артист СССР, джигит-наездник Хаким Зарипов

На 99 году жизни умер народный артист СССР, джигит-наездник Хаким Зарипов

Зарипов посвятил цирковому искусству более 80 лет и вошел в мировую историю цирка как крупнейший мастер конного жанра.

2023-01-19T16:25+0500

2023-01-19T16:25+0500

2023-01-19T16:25+0500

культура

цирк

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народный артист ссср

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ТАШКЕНТ, 19 янв – Sputnik. В среду на 99-м году жизни в Ташкенте скончался артист советского цирка, джигит-наездник, дрессировщик лошадей Хаким Зарипов. Об этом сообщает пресс-служба Росгорцирка.Хаким Зарипов родился 17 сентября 1924 года в Ташкенте в семье основателя династии цирковых артистов Карима Зарипова.Цирковую деятельность начал в 1938 году в качестве джигита-наездника в коллективе "Джигиты Узбекистана" под руководством своего отца. С 1952 по 2006 годы возглавлял этот коллектив.Хаким Зарипов гастролировал с ансамблем во многих городах СССР и зарубежных стран, таких как Болгария, Польша, Чехословакия, ГДР, Румыния, Монголия, Венгрия, Финляндия.Он окончил Ташкентскую музыкальную школу им. Р. Глиэра, затем дирижёрский факультет (симфоническое отделение) Ташкентской консерватории.Работал художественным руководителем цирковых коллективов, программ, директором различных цирков. Соавтор проектов новых цирковых сооружений. За годы своей деятельности воспитал плеяду артистов цирка.

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