https://uz.sputniknews.ru/20230119/oblachno-i-bez-osadkov-prognoz-pogody-na-19-yanvarya-31572662.html

Облачно и без осадков: прогноз погоды на 19 января

Облачно и без осадков: прогноз погоды на 19 января

Какая погода ожидается в четверг на территории республики — читайте в нашем материале.

2023-01-19T08:02+0500

2023-01-19T08:02+0500

2023-01-19T08:02+0500

общество

прогноз погоды

погода

прогноз

республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0b/1a/30260624_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8b50c6da6ca1a139ace70f314e7ecc1b.jpg

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. В четверг в Узбекистане ожидается переменная облачность. На дорогах гололедица. Местами возможен туман. Об этом сообщает Узгидромет.ТашкентПеременная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 8-10° мороза, днем 2-4° тепла.Республика Каракалпакстан, Хорезмская областьПеременная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15° мороза, днем 3° мороза-2° тепла.Бухарская, Навоийская областиПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13° мороза, днем 0-5° тепла.Ташкентская, Джизакская, Самаркандская, Сырдарьинская областиПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13° мороза, местами до 15-17° мороза, днем 3° мороза-2° тепла, местами до 3-5° тепла.Кашкадарьинская, Сурхандарьинская областиПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13° мороза, днем 0-5° тепла.Андижанская, Наманганская, Ферганская областиПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура ночью 8-13° мороза, днем 3° мороза-2° тепла.Предгорные и горные районыПеременная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17° мороза, днем 0-5° тепла.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

облачно и без осадков прогноз погоды на 19 января какая погода ожидается в четверг на территории республики читайте в нашем материале прогноз погоды узбекистан ташкент самарканд бухара