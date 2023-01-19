https://uz.sputniknews.ru/20230119/oblachno-i-bez-osadkov-prognoz-pogody-na-19-yanvarya-31572662.html
Облачно и без осадков: прогноз погоды на 19 января
Облачно и без осадков: прогноз погоды на 19 января
Какая погода ожидается в четверг на территории республики — читайте в нашем материале.
2023-01-19T08:02+0500
2023-01-19T08:02+0500
2023-01-19T08:02+0500
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ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. В четверг в Узбекистане ожидается переменная облачность. На дорогах гололедица. Местами возможен туман. Об этом сообщает Узгидромет.ТашкентПеременная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 8-10° мороза, днем 2-4° тепла.Республика Каракалпакстан, Хорезмская областьПеременная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15° мороза, днем 3° мороза-2° тепла.Бухарская, Навоийская областиПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13° мороза, днем 0-5° тепла.Ташкентская, Джизакская, Самаркандская, Сырдарьинская областиПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13° мороза, местами до 15-17° мороза, днем 3° мороза-2° тепла, местами до 3-5° тепла.Кашкадарьинская, Сурхандарьинская областиПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13° мороза, днем 0-5° тепла.Андижанская, Наманганская, Ферганская областиПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура ночью 8-13° мороза, днем 3° мороза-2° тепла.Предгорные и горные районыПеременная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17° мороза, днем 0-5° тепла.
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облачно и без осадков прогноз погоды на 19 января какая погода ожидается в четверг на территории республики читайте в нашем материале прогноз погоды узбекистан ташкент самарканд бухара
облачно и без осадков прогноз погоды на 19 января какая погода ожидается в четверг на территории республики читайте в нашем материале прогноз погоды узбекистан ташкент самарканд бухара
Облачно и без осадков: прогноз погоды на 19 января
Какая погода ожидается в четверг на территории республики — читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik.
В четверг в Узбекистане ожидается переменная облачность. На дорогах гололедица. Местами возможен туман. Об этом сообщает
Узгидромет.
Ташкент
Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 8-10° мороза, днем 2-4° тепла.
Республика Каракалпакстан, Хорезмская область
Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15° мороза, днем 3° мороза-2° тепла.
Бухарская, Навоийская области
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13° мороза, днем 0-5° тепла.
Ташкентская, Джизакская, Самаркандская, Сырдарьинская области
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13° мороза, местами до 15-17° мороза, днем 3° мороза-2° тепла, местами до 3-5° тепла.
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13° мороза, днем 0-5° тепла.
Андижанская, Наманганская, Ферганская области
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура ночью 8-13° мороза, днем 3° мороза-2° тепла.
Предгорные и горные районы
Переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17° мороза, днем 0-5° тепла.