https://uz.sputniknews.ru/20230119/prigojin-vs-rossii-ustanovili-kontrol-nad-vajnym-prigorodom-artemovska-klescheevkoy-31579870.html

Пригожин: ВС России установили контроль над важным пригородом Артемовска Клещеевкой

Пригожин: ВС России установили контроль над важным пригородом Артемовска Клещеевкой

Командование ВСУ теперь сможет перебрасывать подкрепления только по одной трассе — Славянск-Артемовск.

2023-01-19T15:36+0500

2023-01-19T15:36+0500

2023-01-19T15:36+0500

специальная военная операция россии в донбассе

россия

вс россии

вс

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ТАШКЕНТ, 19 янв – Sputnik. Вооруженные силы России установили контроль над важным пригородом Артемовска Клещеевкой. Об этом сообщил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.По словам бизнесмена, вопреки мнениям, что "ВСУ бежит от Артемовска", это не так."ВСУ работает четко, слаженно. Нам есть чему у них поучиться. Но в любом случае подразделения ЧВК "Вагнер" метр за метром идут вперед. Населенный пункт Артемовск будет взят", - подчеркнул он.

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пригожин вс россии установили контроль над важным пригородом артемовска клещеевкой командование всу теперь сможет перебрасывать подкрепления только по одной трассе славянск артемовск