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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20230119/prigojin-vs-rossii-ustanovili-kontrol-nad-vajnym-prigorodom-artemovska-klescheevkoy-31579870.html
Пригожин: ВС России установили контроль над важным пригородом Артемовска Клещеевкой
Пригожин: ВС России установили контроль над важным пригородом Артемовска Клещеевкой
Командование ВСУ теперь сможет перебрасывать подкрепления только по одной трассе — Славянск-Артемовск.
2023-01-19T15:36+0500
2023-01-19T15:36+0500
специальная военная операция россии в донбассе
россия
вс россии
вс
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ТАШКЕНТ, 19 янв – Sputnik. Вооруженные силы России установили контроль над важным пригородом Артемовска Клещеевкой. Об этом сообщил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.По словам бизнесмена, вопреки мнениям, что "ВСУ бежит от Артемовска", это не так."ВСУ работает четко, слаженно. Нам есть чему у них поучиться. Но в любом случае подразделения ЧВК "Вагнер" метр за метром идут вперед. Населенный пункт Артемовск будет взят", - подчеркнул он.
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пригожин вс россии установили контроль над важным пригородом артемовска клещеевкой командование всу теперь сможет перебрасывать подкрепления только по одной трассе славянск артемовск
пригожин вс россии установили контроль над важным пригородом артемовска клещеевкой командование всу теперь сможет перебрасывать подкрепления только по одной трассе славянск артемовск

Пригожин: ВС России установили контроль над важным пригородом Артемовска Клещеевкой

15:36 19.01.2023
© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота бойцов на передовой в зоне спецоперации
Работа бойцов на передовой в зоне спецоперации - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.01.2023
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Командование ВСУ теперь сможет перебрасывать подкрепления только по одной трассе — Славянск-Артемовск.
ТАШКЕНТ, 19 янв – Sputnik. Вооруженные силы России установили контроль над важным пригородом Артемовска Клещеевкой. Об этом сообщил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.
"Можно смело заявлять, что населенный пункт Клещеевка, который является одним из важных пригородов Бахмута, полностью взят под контроль подразделениями ЧВК "Вагнер", - говорится в комментарии Пригожина, который опубликован в социальной сети "ВКонтакте" на странице принадлежащей ему компании "Конкорд".
По словам бизнесмена, вопреки мнениям, что "ВСУ бежит от Артемовска", это не так.
"ВСУ работает четко, слаженно. Нам есть чему у них поучиться. Но в любом случае подразделения ЧВК "Вагнер" метр за метром идут вперед. Населенный пункт Артемовск будет взят", - подчеркнул он.
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