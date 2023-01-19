https://uz.sputniknews.ru/20230119/uzbekistan-i-kazaxstan-budut-vydavat-drug-drugu-osujdennyx--31588502.html

Узбекистан и Казахстан будут выдавать друг другу осужденных

Узбекистан и Казахстан будут выдавать друг другу осужденных

Узбекистан и Казахстан вели переговоры о подписании договора о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания на протяжении нескольких лет.

2023-01-19T18:03+0500

2023-01-19T18:03+0500

2023-01-19T18:03+0500

общество

узбекистан

казахстан

договор

переговоры

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ТАШКЕНТ, 19 янв – Sputnik. Депутаты Мажилиса Казахстана одобрили ратификацию договора между Казахстаном и Узбекистаном о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания.В ходе пленарного заседания Мажилиса заместитель Генерального прокурора Казахстана Асет Чиндалиев отметил, что договор между Казахстаном и Узбекистаном о передаче осужденных направлен на реализацию требований, установленных Конституцией РК.По его словам, Узбекистан и Казахстан вели переговоры о подписании данного документа на протяжении нескольких лет. Перед заключением специалисты двух республик провели анализ миграционного процесса между государствами, а также изучили влияние на ситуацию с преступностью."Что касается условий договора, то для передачи осужденного в первую очередь необходимо его согласие. Этот человек должен подать заявление о намерении отбывать наказание в своей стране. То есть учитывается согласие осужденного. К примеру, у нас уже 225 осужденных граждан Узбекистана изъявили желание отбывать наказание в своей стране. Для этого мы провели специальный опрос среди осужденных. В Узбекистане у нас 20 осужденных граждан, мы думаем, что они тоже не будут возражать против возвращения в страну. Ратификация договора позволит обеспечить конституционное право граждан двух стран", - рассказал чиновник.Известно, что для выдачи необходимо заявление самого осужденного и его согласие. Он должен иметь гражданство данного государства, оставшееся время отбывания наказания должно быть не менее одного года. Также обе республики должны согласиться на передачу.

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узбекистан и казахстан будут выдавать друг другу осужденных узбекистан и казахстан вели переговоры о подписании договора о передаче лиц осужденных к лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания на протяжении нескольких лет подробности