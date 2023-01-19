https://uz.sputniknews.ru/20230119/uzbekistan-i-kazaxstan-budut-vydavat-drug-drugu-osujdennyx--31588502.html
Узбекистан и Казахстан будут выдавать друг другу осужденных
Узбекистан и Казахстан будут выдавать друг другу осужденных
Узбекистан и Казахстан вели переговоры о подписании договора о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания на протяжении нескольких лет.
2023-01-19T18:03+0500
2023-01-19T18:03+0500
2023-01-19T18:03+0500
общество
узбекистан
казахстан
договор
переговоры
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ТАШКЕНТ, 19 янв – Sputnik. Депутаты Мажилиса Казахстана одобрили ратификацию договора между Казахстаном и Узбекистаном о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания.В ходе пленарного заседания Мажилиса заместитель Генерального прокурора Казахстана Асет Чиндалиев отметил, что договор между Казахстаном и Узбекистаном о передаче осужденных направлен на реализацию требований, установленных Конституцией РК.По его словам, Узбекистан и Казахстан вели переговоры о подписании данного документа на протяжении нескольких лет. Перед заключением специалисты двух республик провели анализ миграционного процесса между государствами, а также изучили влияние на ситуацию с преступностью."Что касается условий договора, то для передачи осужденного в первую очередь необходимо его согласие. Этот человек должен подать заявление о намерении отбывать наказание в своей стране. То есть учитывается согласие осужденного. К примеру, у нас уже 225 осужденных граждан Узбекистана изъявили желание отбывать наказание в своей стране. Для этого мы провели специальный опрос среди осужденных. В Узбекистане у нас 20 осужденных граждан, мы думаем, что они тоже не будут возражать против возвращения в страну. Ратификация договора позволит обеспечить конституционное право граждан двух стран", - рассказал чиновник.Известно, что для выдачи необходимо заявление самого осужденного и его согласие. Он должен иметь гражданство данного государства, оставшееся время отбывания наказания должно быть не менее одного года. Также обе республики должны согласиться на передачу.
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узбекистан и казахстан будут выдавать друг другу осужденных узбекистан и казахстан вели переговоры о подписании договора о передаче лиц осужденных к лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания на протяжении нескольких лет подробности
узбекистан и казахстан будут выдавать друг другу осужденных узбекистан и казахстан вели переговоры о подписании договора о передаче лиц осужденных к лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания на протяжении нескольких лет подробности
Узбекистан и Казахстан будут выдавать друг другу осужденных
Узбекистан и Казахстан вели переговоры о подписании договора о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания на протяжении нескольких лет.
ТАШКЕНТ, 19 янв – Sputnik. Депутаты Мажилиса Казахстана одобрили ратификацию договора между Казахстаном и Узбекистаном о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания.
В ходе пленарного заседания Мажилиса заместитель Генерального прокурора Казахстана Асет Чиндалиев отметил, что договор между Казахстаном и Узбекистаном о передаче осужденных направлен на реализацию требований, установленных Конституцией РК.
"В Конституции указано, что гражданин Казахстана не может быть выдан иностранному государству, если иное не установлено международными договорами. Кроме того, республика гарантирует своим гражданам защиту и покровительство за ее пределами. Аналогичная норма также содержится в Конституции Узбекистана", - заявил Чиндалиев.
По его словам, Узбекистан и Казахстан вели переговоры о подписании данного документа на протяжении нескольких лет. Перед заключением специалисты двух республик провели анализ миграционного процесса между государствами, а также изучили влияние на ситуацию с преступностью.
"Что касается условий договора, то для передачи осужденного в первую очередь необходимо его согласие. Этот человек должен подать заявление о намерении отбывать наказание в своей стране. То есть учитывается согласие осужденного. К примеру, у нас уже 225 осужденных граждан Узбекистана изъявили желание отбывать наказание в своей стране. Для этого мы провели специальный опрос среди осужденных. В Узбекистане у нас 20 осужденных граждан, мы думаем, что они тоже не будут возражать против возвращения в страну. Ратификация договора позволит обеспечить конституционное право граждан двух стран", - рассказал чиновник.
Известно, что для выдачи необходимо заявление самого осужденного и его согласие. Он должен иметь гражданство данного государства, оставшееся время отбывания наказания должно быть не менее одного года. Также обе республики должны согласиться на передачу.
"Осужденные не выдаются в случае, если это подрывает суверенитет и безопасность страны, противоречит национальному законодательству, и у него есть финансовые долги, пока идет судебный процесс или расследование в отношении лица", - сообщил Чиндалиев.