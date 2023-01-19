https://uz.sputniknews.ru/20230119/uzbekistan-vozobnovit-jeleznodorojnoe-soobschenie-s-novosibirskom-31578953.html

Узбекистан возобновит железнодорожное сообщение с Новосибирском

Узбекистан возобновит железнодорожное сообщение с Новосибирском

В феврале поезд будет курсировать один раз в неделю, а, начиная с марта, уже дважды.

2023-01-19T14:47+0500

2023-01-19T14:47+0500

2023-01-19T14:47+0500

туризм

узбекистан

новосибирск

железная дорога

поезд

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ТАШКЕНТ, 19 янв – Sputnik. Узбекистан со 2 февраля возобновит движение поездов из Ташкента в Новосибирск. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта республики.В июне 2022 года между Узбекистаном и Россией возобновилось железнодорожное сообщение, прерванное в 2020 году из-за пандемии COVID-19. В частности, с 23 июня еженедельно начал курсировать поезд Ташкент - Самара, с 25 июня - поезд Ташкент - Волгоград. С октября на этих направления стали ходить уже два поезда. По данным ведомства, в феврале поезд из столицы Узбекистана будет отправляться еженедельно, а в марте – два раза в неделю. Ранее АО "Узбекские железные дороги" сообщало, что в перспективе планирует также восстановить движение поездов еще в один российский город – Уфу.

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узбекистан возобновит железнодорожное сообщение с новосибирском в феврале поезд будет курсировать один раз в неделю а начиная с марта уже дважды расписание когда ташкент новосибирск