https://uz.sputniknews.ru/20230119/uzbekistan-vozobnovit-jeleznodorojnoe-soobschenie-s-novosibirskom-31578953.html
Узбекистан возобновит железнодорожное сообщение с Новосибирском
Узбекистан возобновит железнодорожное сообщение с Новосибирском
В феврале поезд будет курсировать один раз в неделю, а, начиная с марта, уже дважды.
2023-01-19T14:47+0500
2023-01-19T14:47+0500
2023-01-19T14:47+0500
туризм
узбекистан
новосибирск
железная дорога
поезд
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ТАШКЕНТ, 19 янв – Sputnik. Узбекистан со 2 февраля возобновит движение поездов из Ташкента в Новосибирск. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта республики.В июне 2022 года между Узбекистаном и Россией возобновилось железнодорожное сообщение, прерванное в 2020 году из-за пандемии COVID-19. В частности, с 23 июня еженедельно начал курсировать поезд Ташкент - Самара, с 25 июня - поезд Ташкент - Волгоград. С октября на этих направления стали ходить уже два поезда. По данным ведомства, в феврале поезд из столицы Узбекистана будет отправляться еженедельно, а в марте – два раза в неделю. Ранее АО "Узбекские железные дороги" сообщало, что в перспективе планирует также восстановить движение поездов еще в один российский город – Уфу.
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узбекистан возобновит железнодорожное сообщение с новосибирском в феврале поезд будет курсировать один раз в неделю а начиная с марта уже дважды расписание когда ташкент новосибирск
узбекистан возобновит железнодорожное сообщение с новосибирском в феврале поезд будет курсировать один раз в неделю а начиная с марта уже дважды расписание когда ташкент новосибирск
Узбекистан возобновит железнодорожное сообщение с Новосибирском
В феврале поезд из Ташкента в Новосибирск будет курсировать один раз в неделю, а, начиная с марта, уже дважды.
ТАШКЕНТ, 19 янв – Sputnik. Узбекистан со 2 февраля возобновит движение поездов из Ташкента в Новосибирск. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта республики.
В июне 2022 года между Узбекистаном и Россией возобновилось железнодорожное сообщение, прерванное в 2020 году из-за пандемии COVID-19. В частности, с 23 июня еженедельно начал курсировать поезд Ташкент - Самара, с 25 июня - поезд Ташкент - Волгоград. С октября на этих направления стали ходить уже два поезда.
"Со 2 февраля 2023 года начнет курсировать новый международный поезд №369/370 "Ташкент — Новосибирск — Ташкент", - говорится в сообщении Telegram-канала Минтранса.
По данным ведомства, в феврале поезд из столицы Узбекистана будет отправляться еженедельно, а в марте – два раза в неделю.
Ранее АО "Узбекские железные дороги" сообщало, что в перспективе планирует также восстановить движение поездов еще в один российский город – Уфу.