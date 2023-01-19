https://uz.sputniknews.ru/20230119/v-uzbekistane-postroyat-250-novyx-mikroges-31601038.html

В Узбекистане построят 250 новых микроГЭС

В Узбекистане построят 250 новых микроГЭС

Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание по развитию гидроэнергетической отрасли

2023-01-19T21:52+0500

2023-01-19T21:52+0500

2023-01-19T21:52+0500

новый узбекистан: эпоха реформ

шавкат мирзиёев

совещание

энергетика

гидроэнергетика

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ТАШКЕНТ, 19 янв – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам развития гидроэнергетической отрасли.Об этом сообщает пресс-служба главы государства.В последние годы в гидроэнергетике республики завершили реализацию 27 проектов стоимостью $500 млн и создали дополнительно 260 мегаватт генерирующих мощностей. Теперь общая мощность станций в системе "Узбекгидроэнерго" превысила 2 тыс. Мвт. Это означает ежегодную экономию 2 миллиардов кубометров природного газа, подчеркнули в пресс-службе.В 2023 году в эксплуатацию планируют ввести 7 объектов и 10 микроГЭС, начнут строительство еще 50 микроГЭС.Для увеличения мощностей гидроэнергетики республики в стране 250 площадок для строительства новых микроГЭС. В будущем они будут вырабатывать 675 млн кВт/ч электричества и экономить 200 млн кубометров газа в год.Вокруг ГЭС президент поручил построить гибридные электростанции, работающие также на ветровой и солнечной энергии. Благодаря наличию готовой инфраструктуры затраты на строительство таких станций будут невысокими.Глава государства также поручил наладить производство акционерным обществом "Сувсаноатмаш" оборудования для микроГЭС, а также гидроагрегатов в Ташкентской области.

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