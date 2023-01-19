https://uz.sputniknews.ru/20230119/voditeli-karakalpakstana-podvozyat-grajdan-besplatno-iz-za-xolodov-31577761.html

Водители Каракалпакстана подвозят граждан бесплатно из-за холодов

Водители Каракалпакстана подвозят граждан бесплатно из-за холодов

Акция "Доброе дело" проходит в нескольких районах Каракалпакстана. Подробности - в нашем материале.

2023-01-19T13:06+0500

2023-01-19T13:06+0500

2023-01-19T13:06+0500

общество

каракалпакстан

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ТАШКЕНТ, 19 янв – Sputnik. Водители в Каракалпакстане начали подвозить людей бесплатно, запустив акцию "Доброе дело". К ней присоединились госорганы, выделившие автобусы, и предприниматели.Так, из-за сильных морозов в регионе с 12 января закрылись газовые заправки, вследствие чего возникли транспортные проблемы, так как основной вид транспорта за пределами столицы — микровэны Damas, ездящие на газе. Цены на услуги такси резко выросли.В Нукусе водители начали подвозить людей бесплатно, и меньше чем за неделю акция распространилась по всей территории Каракалпакстана и получила название "Доброе дело".По инициативе Жокаргы Кенеса государственные организации выделили автобусы, которые работают бесплатно. К акции также подключились частные компании.По заявлению пресс-секретаря министерства транспорта республики Захида Кажанова, в данное время людей бесплатно перевозят автобусы МВД, Минздрава, Минтранса, специализированной школы имени Ибройима Юсупова и сети аптек.Кроме этого, машины для акции выделили территориальные подразделения Агентства по делам молодёжи. Каракалпакский государственный университет также выделил 50 машин.Также администрация Нукуса временно отменила оплату за парковку на центральном рынке. Теперь предприниматели открыли там пункты, где водителям и прохожим предлагают горячий чай и кофе.Известно, что подобные акции проходят в Ходжейлийском, Канлыкульском, Чимбайском и других районах Каракалпакстана.

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Sputnik Узбекистан

водители каракалпакстана подвозят граждан бесплатно из за холодов акция доброе дело проводится в нескольких районах каракалпакстана