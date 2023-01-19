https://uz.sputniknews.ru/20230119/vrach-rasskazala-kak-spravitsya-s-emotsionalnym-vygoraniem-31591783.html

Врач рассказала, как справиться с эмоциональным выгоранием

Врач рассказала, как справиться с эмоциональным выгоранием

Как распознать признаки эмоционального выгорания и справиться с ним - читайте в нашем материале.

2023-01-19T22:01+0500

2023-01-19T22:01+0500

2023-01-19T22:01+0500

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врач

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Эксперт центра компетенций НТИ "Бионическая инженерия в медицине" Самарского государственного медицинского университета, директор центра психологии вуза Иркям Ахметова назвала способы справиться с эмоциональным выгоранием.Специалист посоветовала планировать свой отдых. По словам врача, в ситуации эмоционального выгорания также помогают прогулки и легкая физическая активность. Она добавила, что не стоит допускать дефицита витаминов B и D.Врач подчеркнула, что ученые относят синдром эмоционального выгорания к психофизиологическим явлениям. Ранее сообщалось, что более половины работающих россиян заявили, что считают себя эмоционально выгоревшими. По данным опроса BestDoctor, 62% сотрудников заявили о подобных проблемах. При этом 72% респондентов отметили, что понимают причины своего выгорания. Так, самой распространенной причиной выгорания, связанного с работой, стало большое количество задач, ее отметили 49% опрошенных.

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врач рассказала как справиться с эмоциональным выгоранием что такое как справиться как решить признаки как бороться как распознать признаки эмоционального выгорания и справиться с ним читайте в нашем материале