https://uz.sputniknews.ru/20230119/yurist-remeslo-rasskazal-kak-rossiya-mojet-ispolzovat-sovbez-oon-v-svoix-interesax-31573012.html

Юрист Ремесло рассказал, как Россия может использовать Совбез ООН в своих интересах

Юрист Ремесло рассказал, как Россия может использовать Совбез ООН в своих интересах

Совет безопасности ООН сегодня - одна из немногих международных площадок, где точка зрения России может звучать на весь мир.

2023-01-19T12:15+0500

2023-01-19T12:15+0500

2023-01-19T12:15+0500

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россия

совбез оон

оон

совет безопасности оон

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Заседания, подобные созванному Россией в связи с преследованием инакомыслящих на Украине, способны вызвать информационную волну на Западе. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал юрист и общественный деятель Илья Ремесло. Почему России нужно активно высказывать свою позицию, даже несмотря на невозможность переубедить западные государства? Необходимы ли реформы ООН? Поможет ли выступление митрополита РПЦ на Совбезе ООН прекратить гонения Киева на УПЦ? Обо всем этом смотрите в нашем видео.

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юрист ремесло рассказал как россия может использовать совбез оон в своих интересах совет безопасности оон сегодня одна из немногих международных площадок где точка зрения россии может звучать на весь мир