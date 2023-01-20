https://uz.sputniknews.ru/20230120/fedosova-o-soyuznikax-i-protivnikax-rossii-mire-posle-pobedy-i-mejdunarodnom-prave-31589073.html
Федосова о союзниках и противниках России, мире после победы и международном праве
Федосова о союзниках и противниках России, мире после победы и международном праве
Мир вздохнет свободнее, когда сил США будет не хватать на то, чтобы пытаться контролировать всю планету сразу.
2023-01-20T09:01+0500
2023-01-20T09:01+0500
2023-01-20T09:01+0500
видео
россия
победа
мир
международное право
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При этом глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 2022 года дал понять, что Россия пойдет в этой борьбе до победного конца. Таким мнением поделилась со "Sputnik на русском" заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова. Почему международное право на стороне России? Как политические барьеры мешают западной гуманитарной науке? Возможна ли перезагрузка отношений с теми странами, которые выбрали путь борьбы с Россией под давлением США? Обо всем этом смотрите в нашем видео.
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федосова о союзниках и противниках россии мире после победы и международном праве мир вздохнет свободнее когда сил сша будет не хватать на то чтобы пытаться контролировать всю планету сразу
федосова о союзниках и противниках россии мире после победы и международном праве мир вздохнет свободнее когда сил сша будет не хватать на то чтобы пытаться контролировать всю планету сразу
Федосова о союзниках и противниках России, мире после победы и международном праве
Мир вздохнет свободнее, когда сил США будет не хватать на то, чтобы пытаться контролировать всю планету сразу.
При этом глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 2022 года дал понять, что Россия пойдет в этой борьбе до победного конца. Таким мнением поделилась со "Sputnik на русском" заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова.
Почему международное право на стороне России? Как политические барьеры мешают западной гуманитарной науке? Возможна ли перезагрузка отношений с теми странами, которые выбрали путь борьбы с Россией под давлением США? Обо всем этом смотрите в нашем видео.