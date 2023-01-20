https://uz.sputniknews.ru/20230120/padenie-vertoleta-s-glavoy-mvd-ukrainy--sluchaynost-ili-terakt-31600315.html

Падение вертолета с главой МВД Украины – случайность или теракт?

Падение вертолета с главой МВД Украины – случайность или теракт?

В Киеве обостряется "межведомственная" борьба украинских функционеров за контроль над многомиллиардными потоками военной помощи Запада и за теневой рынок сбыта западного вооружения.

2023-01-20T11:01+0500

2023-01-20T11:01+0500

2023-01-20T11:01+0500

колумнисты

украина

вертолет

министр

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Вчерашняя катастрофа вертолета с руководством МВД на борту выглядит неоднозначной, интригует и обещает продолжение клановых "разборок".На Украине объявлен трехдневный траур после крушения под Киевом 18 января вертолета "Еврокоптер Супер Пума", на борту которого находились министр МВД Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин, госсекретарь Юрий Лубкович и другие важные чиновники. От мощного взрыва частично разрушены здание детского сада и жилой дом. Среди 18 погибших на месте падения вертолета ГСЧС – трое детей. Госпитализированы 29 человек, в том числе 15 детей.Расследованием "ряда возможных причин" авиакатастрофы занимается Служба безопасности Украины (СБУ). Известно, что вертолет с руководством МВД на борту летел в "горячую точку", на линию боевого соприкосновения. В Киеве многие считают, что падение "Супер Пумы" не было трагической случайностью, высока вероятность "спланированной акции" – взрыва на борту. Очевидцы заявили, что вертолет загорелся, и начал рассыпаться на части в воздухе.Глава МВД Денис Монастырский считался человеком "команды Зеленского", и целенаправленную ликвидацию министра-силовика можно рассматривать как сигнал президенту. Министерству внутренних дел подчинена Пограничная служба Украины. После гибели Монастырского и его заместителя Енина, который вел прямые переговоры с западными спонсорами о поставках вооружения для МВД и пограничной службы, необходимо восстанавливать всю систему координации. На Банковой готовятся "масштабные кадровые перестановки и увольнения".Катастрофу вертолета 18 января можно рассматривать как обострение внутриведомственной борьбы за влияние (деньги) между МВД, СБУ и ВСУ. Как попытку зачистки "команды Зеленского" от лояльных к нему силовиков. И одновременно – как провокацию против набравшего политический вес главкома ВСУ Валерия Залужного, для ослабления его позиций. В последнее время слишком заметно противостояние украинского президента и главкома ВСУ, которым напрямую руководят стратеги Пентагона.Версия диверсииКиевские источники сообщают о "новом переделе сфер влияния кланов". Заслуживает внимания версия "политической казни" Монастырского по решению Зеленского. Якобы это месть за переход на сторону главкома ВСУ Валерия Залужного, которого многие на Западе видят следующим президентом Украины.Нельзя исключить криминальное участие в торговле западным оружием высшего руководства Минобороны и СБУ (источники на "той стороне" отмечают, что "процесс" курирует начальник ГУР Кирилл Буданов). Возможно, руководство МВД Украины хотело иметь свою "долю", и мешало отлаженному "бизнесу". Глава МВД Украины Денис Монастырский ранее заявил о расследовании около 250 дел о хищении "гуманитарной помощи". За это и пострадал. Наблюдатели считают, что санкционировать ликвидацию верхушки МВД мог руководитель офиса президента Андрей Ермак, который "в доле".Ранее на Западе отмечали, что поставленное Киеву вооружение используется "непрозрачно", можно отследить от 10 до 30 процентов всех объемов. Пентагон пытался силами своих специалистов организовать некую систему контроля на Украине, однако в условиях боевых действий отследить путь каждого "изделия" практически (технологически) невозможно. Торговля идет бойко, даркнет отражает лишь малую часть объемов и проблемы. Переносные зенитные и противотанковые ракетные комплексы, дроны, автоматы – "черным" потоком растекаются по всему миру. И попадают в руки террористов, нацистов, джихадистов. Киевский режим не заинтересован в ужесточении контроля, ведь "война все спишет".Версия диверсии бросает тень и на фигуру экс-главы МВД Арсена Авакова, который в июле 2021 года ушел в отставку, уступив место Денису Монастырскому. Напомню, это по настоянию Авакова у французской компании Airbus Helicopters приобретена партия подержанных вертолетов "Еврокоптер Супер Пума", от покупки которых ранее отказались Польша и Норвегия. Аваков не потерял влияние в Верховной Раде, не исключена его "реинкарнация" в МВД.Что касается методов убеждения, устрашения и устранения оппонентов и конкурентов в силовых структурах "незалежной", о многом говорит факт расстрела в центре Киева в марте 2022 года важного агента ГУР и члена украинской переговорной группы Дениса Киреева. Издание The Wall Street Journal подробно изложило историю похищения ценного сотрудника военной разведки оперативниками СБУ, и ликвидации его выстрелом в затылок. Между тем, по словам начальника ГУР Украины Кирилла Буданова, агент Киреев 23 февраля 2022 года передал информацию о времени начала российской СВО, особой важности аэродрома в Гостомеле, и этим помог "отстоять Киев". Публикация The Wall Street Journal бьет по украинским спецслужбам, которые применяют внесудебные казни даже к своим героям. Однако от сурового наказания или угрызений совести в СБУ точно никто не пострадает.Если вертолет с руководством МВД Украины 18 января подорвали (сбили) "свои", следователи СБУ об этом не расскажут. Вероятнее – публичные выводы о технической неисправности "Супер Пумы". А в обозримой перспективе может оказаться "неисправным" и вертолет (автомобиль) президента Зеленского. "Спасителя" Украины похоронят по высшему разряду. И чем быстрее это произойдет, тем лучше для населения территории, подконтрольной киевскому режиму.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegramhttps://t.me/AKhrolenko

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