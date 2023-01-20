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Число узбеков в России выросло - инфографика
Число узбеков в России выросло - инфографика
Число граждан России, которые идентифицируют себя как узбеки, выросло. Их было 290 тысяч по результатам переписи за 2010 год. Итоги переписи 2020 озвучили сейчас.
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2023-01-20T13:50+0500
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россия перепись населения национальности народы центральная азия узбеки сколько количество какие народы
россия перепись населения национальности народы центральная азия узбеки сколько количество какие народы

Число узбеков в России выросло - инфографика

13:50 20.01.2023
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Число граждан России, которые идентифицируют себя как узбеки, выросло. Их было 290 тысяч по результатам переписи за 2010 год. Итоги переписи 2020 озвучили сейчас.
Центральноазиатские народы России инфографика - Sputnik Узбекистан
Центральноазиатские народы России инфографика - Sputnik Узбекистан
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