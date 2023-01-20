https://uz.sputniknews.ru/20230120/predstaviteli-kakix-tsentralnoaziatskix-narodov-jivut-v-rossii---infografika-31597365.html
Число узбеков в России выросло - инфографика
Число узбеков в России выросло - инфографика
Число граждан России, которые идентифицируют себя как узбеки, выросло. Их было 290 тысяч по результатам переписи за 2010 год. Итоги переписи 2020 озвучили сейчас.
2023-01-20T13:50+0500
2023-01-20T13:50+0500
2023-01-20T13:50+0500
инфографика
россия
население
узбеки
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россия
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Sputnik Узбекистан
россия перепись населения национальности народы центральная азия узбеки сколько количество какие народы
россия перепись населения национальности народы центральная азия узбеки сколько количество какие народы
Число узбеков в России выросло - инфографика
Число граждан России, которые идентифицируют себя как узбеки, выросло. Их было 290 тысяч по результатам переписи за 2010 год. Итоги переписи 2020 озвучили сейчас.