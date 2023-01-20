Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Видео
https://uz.sputniknews.ru/20230120/spastis-ot-xoloda-kak-rabotayut-punkty-obogreva-v-tashkente---video-31612885.html
Спастись от холода: как работают пункты обогрева в Ташкенте - видео
Спастись от холода: как работают пункты обогрева в Ташкенте - видео
Национальная гвардия Узбекистана развернула в столице пункты обогрева с полевой кухней. Как работают эти пункты - в видео Sputnik.
2023-01-20T21:00+0500
2023-01-20T21:00+0500
видео
ташкент
узбекистан
национальная гвардия узбекистана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/01/14/31613086_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_596f42ac7f7cf67eb2b9fd9e6a51a367.jpg
В Узбекистане продолжаются сильные морозы. Чтобы помочь жителям столицы, Национальная гвардия республики развернула в разных регионах города 9 пунктов обогрева - палатки с полевой кухней. Здесь можно получить горячую еду и чай, погреться и зарядить телефон. В каждом пункте круглосуточно дежурят сотрудники Нацгвардии. Днем в столице было около 2° мороза. Однако ночью температура воздуха понизится до –11. О том, как работают пункты обогрева - смотрите в материале Sputnik.
ташкент
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/01/14/31613086_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_953eada113a78784bfc1b39d3c814797.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
видео узбекистан ташкент аномальные морозы пункты обогрева национальная гвардия горячая еда полевая кухня чай зарядить телефон как работают круглосуточные игры шахматы шашки
видео узбекистан ташкент аномальные морозы пункты обогрева национальная гвардия горячая еда полевая кухня чай зарядить телефон как работают круглосуточные игры шахматы шашки

Спастись от холода: как работают пункты обогрева в Ташкенте - видео

21:00 20.01.2023
© Sputnik
Подписаться на
НовостиTelegram
Национальная гвардия Узбекистана развернула в столице пункты обогрева с полевой кухней. Как работают эти пункты - в видео Sputnik.
В Узбекистане продолжаются сильные морозы. Чтобы помочь жителям столицы, Национальная гвардия республики развернула в разных регионах города 9 пунктов обогрева - палатки с полевой кухней.
Здесь можно получить горячую еду и чай, погреться и зарядить телефон. В каждом пункте круглосуточно дежурят сотрудники Нацгвардии.
Днем в столице было около 2° мороза. Однако ночью температура воздуха понизится до –11.
О том, как работают пункты обогрева - смотрите в материале Sputnik.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0