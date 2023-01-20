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Спастись от холода: как работают пункты обогрева в Ташкенте - видео
Спастись от холода: как работают пункты обогрева в Ташкенте - видео
Национальная гвардия Узбекистана развернула в столице пункты обогрева с полевой кухней. Как работают эти пункты - в видео Sputnik.
2023-01-20T21:00+0500
2023-01-20T21:00+0500
2023-01-20T21:00+0500
видео
ташкент
узбекистан
национальная гвардия узбекистана
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В Узбекистане продолжаются сильные морозы. Чтобы помочь жителям столицы, Национальная гвардия республики развернула в разных регионах города 9 пунктов обогрева - палатки с полевой кухней. Здесь можно получить горячую еду и чай, погреться и зарядить телефон. В каждом пункте круглосуточно дежурят сотрудники Нацгвардии. Днем в столице было около 2° мороза. Однако ночью температура воздуха понизится до –11. О том, как работают пункты обогрева - смотрите в материале Sputnik.
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видео узбекистан ташкент аномальные морозы пункты обогрева национальная гвардия горячая еда полевая кухня чай зарядить телефон как работают круглосуточные игры шахматы шашки
видео узбекистан ташкент аномальные морозы пункты обогрева национальная гвардия горячая еда полевая кухня чай зарядить телефон как работают круглосуточные игры шахматы шашки
Спастись от холода: как работают пункты обогрева в Ташкенте - видео
Национальная гвардия Узбекистана развернула в столице пункты обогрева с полевой кухней. Как работают эти пункты - в видео Sputnik.
В Узбекистане продолжаются сильные морозы. Чтобы помочь жителям столицы, Национальная гвардия республики развернула в разных регионах города 9 пунктов обогрева - палатки с полевой кухней.
Здесь можно получить горячую еду и чай, погреться и зарядить телефон. В каждом пункте круглосуточно дежурят сотрудники Нацгвардии.
Днем в столице было около 2° мороза. Однако ночью температура воздуха понизится до –11.
О том, как работают пункты обогрева - смотрите в материале Sputnik.