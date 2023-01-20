https://uz.sputniknews.ru/20230120/spastis-ot-xoloda-kak-rabotayut-punkty-obogreva-v-tashkente---video-31612885.html

Спастись от холода: как работают пункты обогрева в Ташкенте - видео

Спастись от холода: как работают пункты обогрева в Ташкенте - видео

Национальная гвардия Узбекистана развернула в столице пункты обогрева с полевой кухней. Как работают эти пункты - в видео Sputnik.

2023-01-20T21:00+0500

2023-01-20T21:00+0500

2023-01-20T21:00+0500

видео

ташкент

узбекистан

национальная гвардия узбекистана

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В Узбекистане продолжаются сильные морозы. Чтобы помочь жителям столицы, Национальная гвардия республики развернула в разных регионах города 9 пунктов обогрева - палатки с полевой кухней. Здесь можно получить горячую еду и чай, погреться и зарядить телефон. В каждом пункте круглосуточно дежурят сотрудники Нацгвардии. Днем в столице было около 2° мороза. Однако ночью температура воздуха понизится до –11. О том, как работают пункты обогрева - смотрите в материале Sputnik.

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