https://uz.sputniknews.ru/20230121/abdusattorov-oformil-nichyu-s-indiyskim-shaxmatistom-31621254.html

Абдусатторов оформил ничью с индийским шахматистом

Абдусатторов оформил ничью с индийским шахматистом

В Нидерландах прошел шестой тур шахматного турнира Tata Steel Chess-2023. Узбекский гроссмейстер Нодирбек Абдусатторов сохранил лидерство в группе.

2023-01-21T18:14+0500

2023-01-21T18:14+0500

2023-01-21T18:14+0500

спорт

шахматы

нидерланды

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ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Узбекский шахматист Нодирбек Абдусатторов сыграл вничью с соперником из Индии Прагнанандой на соревнованиях Tata Steel Chess-2023, сообщает Национальный олимпийский комитет.Прошел еще один день престижного шахматного турнира в Нидерландах. Узбекские шахматист провели матч 6-го тура.Нодирбек Абдусатторов, участвующий в группе ”Мастерс", после ничьи с представителем Индии набрал 4,5 очка и продолжает лидировать в группе.Джавохир Синдоров, выступающий в группе ”Челленджер", также сыграл вничью в этом раунде с бразильцем Луисом Паоло Супи и занимает 4-е место с 4 очками после 6 туров.Турнир “Tata Steel Chess-2023” поделен на 2 группы: “Челленджер” и “Мастер”. В первой группе среди 14 шахматистов участвует гроссмейстер Узбекистана Джавохир Синдоров.Во вторую группу входят гроссмейстер Нодирбек Абдусатторов, Магнус Карлсен, Аниш Гири, Фабиано Каруана, Уэсли Со и другие.Накануне Нодирбек Абдусатторов обыграл Магнуса Карлсена.

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