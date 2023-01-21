https://uz.sputniknews.ru/20230121/kakaya-pischa-pomojet-soxranit-psixiku-31623519.html

Какая пища поможет сохранить психику

Какая пища поможет сохранить психику

Какой компонент пищи улучшает не только физическое, но и психическое состояние человека, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог Елена Соломатина.

2023-01-21T22:00+0500

2023-01-21T22:00+0500

2023-01-21T22:00+0500

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Клетчатка служит "кормом" для полезных бактерий, обитающих в желудочно-кишечном тракте человека, отмечает врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина. По ее словам, присутствие этого компонента в рационе необходимо для нормального функционирования всех систем организма, а также для поддержания психического здоровья.Получать клетчатку в необходимом количестве позволяет включение в ежедневный рацион 400-500 граммов овощей, продолжила диетолог.По ее словам, лучше именно овощи, так как фрукты содержат сахар. Идеальный вариант – не крахмалистые зеленые овощи. Также для получения клетчатки подойдет цельнозерновой хлеб или крупа, с которой не снята оболочка.

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