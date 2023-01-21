https://uz.sputniknews.ru/20230121/kakaya-pischa-pomojet-soxranit-psixiku-31623519.html
Какая пища поможет сохранить психику
Какая пища поможет сохранить психику
Какой компонент пищи улучшает не только физическое, но и психическое состояние человека, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог Елена Соломатина.
2023-01-21T22:00+0500
2023-01-21T22:00+0500
2023-01-21T22:00+0500
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Клетчатка служит "кормом" для полезных бактерий, обитающих в желудочно-кишечном тракте человека, отмечает врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина. По ее словам, присутствие этого компонента в рационе необходимо для нормального функционирования всех систем организма, а также для поддержания психического здоровья.Получать клетчатку в необходимом количестве позволяет включение в ежедневный рацион 400-500 граммов овощей, продолжила диетолог.По ее словам, лучше именно овощи, так как фрукты содержат сахар. Идеальный вариант – не крахмалистые зеленые овощи. Также для получения клетчатки подойдет цельнозерновой хлеб или крупа, с которой не снята оболочка.
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какая пища поможет сохранить психику что есть что улучшает физическое психическое состояние здоровье интервью sputnik врач-диетолог елена соломатина
какая пища поможет сохранить психику что есть что улучшает физическое психическое состояние здоровье интервью sputnik врач-диетолог елена соломатина
Какая пища поможет сохранить психику
Какой компонент пищи улучшает не только физическое, но и психическое состояние человека, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог Елена Соломатина.
Клетчатка служит "кормом" для полезных бактерий, обитающих в желудочно-кишечном тракте человека, отмечает врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.
По ее словам, присутствие этого компонента в рационе необходимо для нормального функционирования всех систем организма, а также для поддержания психического здоровья.
"Человеку необходима клетчатка. Клетчатка – это корм для полезной микрофлоры, для нашего микробиома. Это такие бактерии, которые делают много хорошего для нашего организма. Они помогают нам выживать, поддерживать в норме иммунную систему и психическое состояние, благотворно влияют на пищеварение. Проводились исследования корреляции между сердечно-сосудистыми заболеваниями и потреблением клетчатки, и выводы были в пользу клетчатки. То же самое с психическими заболеваниями", – уточнила Елена Соломатина.
Получать клетчатку в необходимом количестве позволяет включение в ежедневный рацион 400-500 граммов овощей, продолжила диетолог.
По ее словам, лучше именно овощи, так как фрукты содержат сахар. Идеальный вариант – не крахмалистые зеленые овощи.
Также для получения клетчатки подойдет цельнозерновой хлеб или крупа, с которой не снята оболочка.