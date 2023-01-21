https://uz.sputniknews.ru/20230121/lukashenko-otmetil-podem-otnosheniy-s-uzbekistanom-31618622.html
Лукашенко отметил подъем отношений с Узбекистаном
Лукашенко отметил подъем отношений с Узбекистаном
Президенты Беларуси и Узбекистана обменялись поздравлениями по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.
2023-01-21T14:13+0500
2023-01-21T14:13+0500
2023-01-21T14:13+0500
политика
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узбекистан
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ТАШКЕНТ, 21 янв – Sputnik. Белорусско-узбекское сотрудничество находится на подъеме, отметил Александр Лукашенко в поздравлении своему узбекскому коллеге с 30-летием установления дипломатических отношений между двумя странами.Рекордно растет двусторонний товарооборот, активно укрепляются связи в различных сферах, говорится в тексте поздравления.Он пожелал Шавкату Мирзиёеву отменного здоровья и успехов в осуществлении намеченных планов, а жителям Узбекистана — мира, добра и благополучия.В поздравительном послании президента Узбекистана, поступившем в адрес белорусского коллеги, говорится, что благодаря совместным усилиям в последние годы двустороннее сотрудничество вышло на качественно новый уровень и наполнилось конкретным практическим содержанием.Мирзиёев подчеркнул, что Узбекистан твердо намерен продолжить курс на дальнейшее укрепление партнерства с Беларусью в интересах обеих стран и народов.Он пожелал Лукашенко доброго здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности, а белорусскому народу - мира и процветания.
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лукашенко мирзиёев подъем отношений узбекистан беларусь белоруссия дипломатические отношения сколько лет 30-летие
лукашенко мирзиёев подъем отношений узбекистан беларусь белоруссия дипломатические отношения сколько лет 30-летие
Лукашенко отметил подъем отношений с Узбекистаном
Президенты Беларуси и Узбекистана обменялись поздравлениями по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.
ТАШКЕНТ, 21 янв – Sputnik. Белорусско-узбекское сотрудничество находится на подъеме, отметил Александр Лукашенко в поздравлении своему узбекскому коллеге с 30-летием установления дипломатических отношений между двумя странами.
Рекордно растет двусторонний товарооборот, активно укрепляются связи в различных сферах, говорится в тексте поздравления
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“Убежден, что конструктивное взаимодействие Минска и Ташкента продолжит крепнуть, обогащаясь новыми масштабными совместными проектами на благо народов Беларуси и Узбекистана", — отметил Лукашенко.
Он пожелал Шавкату Мирзиёеву отменного здоровья и успехов в осуществлении намеченных планов, а жителям Узбекистана — мира, добра и благополучия.
В поздравительном послании президента Узбекистана, поступившем в адрес белорусского коллеги, говорится, что благодаря совместным усилиям в последние годы двустороннее сотрудничество вышло на качественно новый уровень и наполнилось конкретным практическим содержанием.
"Сегодня наше конструктивное взаимодействие, основанное на принципах открытости и учета интересов друг друга, охватывает широкий спектр направлений. Устойчиво растут объемы взаимной торговли, успешно реализуются важные проекты в сферах промышленной кооперации и сельского хозяйства, углубляются многоплановые связи между регионами, расширяются образовательный и культурно-гуманитарный обмены", — говорится в поздравлении.
Мирзиёев подчеркнул, что Узбекистан твердо намерен продолжить курс на дальнейшее укрепление партнерства с Беларусью в интересах обеих стран и народов.
Он пожелал Лукашенко доброго здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности, а белорусскому народу - мира и процветания.