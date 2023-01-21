https://uz.sputniknews.ru/20230121/lukashenko-otmetil-podem-otnosheniy-s-uzbekistanom-31618622.html

Лукашенко отметил подъем отношений с Узбекистаном

Лукашенко отметил подъем отношений с Узбекистаном

Президенты Беларуси и Узбекистана обменялись поздравлениями по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

2023-01-21T14:13+0500

2023-01-21T14:13+0500

2023-01-21T14:13+0500

политика

александр лукашенко

узбекистан

беларусь

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ТАШКЕНТ, 21 янв – Sputnik. Белорусско-узбекское сотрудничество находится на подъеме, отметил Александр Лукашенко в поздравлении своему узбекскому коллеге с 30-летием установления дипломатических отношений между двумя странами.Рекордно растет двусторонний товарооборот, активно укрепляются связи в различных сферах, говорится в тексте поздравления.Он пожелал Шавкату Мирзиёеву отменного здоровья и успехов в осуществлении намеченных планов, а жителям Узбекистана — мира, добра и благополучия.В поздравительном послании президента Узбекистана, поступившем в адрес белорусского коллеги, говорится, что благодаря совместным усилиям в последние годы двустороннее сотрудничество вышло на качественно новый уровень и наполнилось конкретным практическим содержанием.Мирзиёев подчеркнул, что Узбекистан твердо намерен продолжить курс на дальнейшее укрепление партнерства с Беларусью в интересах обеих стран и народов.Он пожелал Лукашенко доброго здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности, а белорусскому народу - мира и процветания.

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