https://uz.sputniknews.ru/20230121/na-profilaktiku-i-lechenie-vich-napravyat-milliony-dollarov-31622618.html
На профилактику и лечение ВИЧ направят миллионы долларов
На профилактику и лечение ВИЧ направят миллионы долларов
Президент Узбекистана утвердил программу по противодействию распространения ВИЧ-инфекции и поручил Минздраву уже к 2027 году искоренить ее передачу от матери ребенку.
2023-01-21T19:08+0500
2023-01-21T19:08+0500
2023-01-21T19:08+0500
общество
вич
президент
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 21 янв – Sputnik. Шавкат Мирзиёев утвердил Программу комплексных мер по повышению эффективности противодействия распространению ВИЧ-инфекции среди населения на 2023–2027 годы.Узбекистан реализует стратегию ООН “95-95-95” для искоренения эпидемии ВИЧ-инфекции к 2030 году. В рамках этой стратегии 95 процентов инфицированных, должны быть осведомлены о своем статусе и охвачены лечением. Также в крови 95 процентов больных уровень вирусной нагрузки должен быть снижен до неопределяемого.На эти цели в 2023–2027 годах планируется направить 120 млрд сумов и $54 млн. Они пойдут на:Источниками этих средств станут государственный бюджет страны, гранты Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией, а также кредиты Азиатского банка развития и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций.Министерству здравоохранения поручено также искоренить к 2027 году передачу ВИЧ-инфекции от матери ребенку.До конца 2023 года планируется создать электронную информационную систему, которая обеспечит мониторинг выявленных случаев ВИЧ-инфекции.
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как бороться с инфекцией что делает узбекистан для борьбы с вич президент узбекистан программа борьбы противодействие распространению от матери ребенку
как бороться с инфекцией что делает узбекистан для борьбы с вич президент узбекистан программа борьбы противодействие распространению от матери ребенку
На профилактику и лечение ВИЧ направят миллионы долларов
Президент Узбекистана утвердил программу по противодействию распространения ВИЧ-инфекции и поручил Минздраву уже к 2027 году искоренить ее передачу от матери ребенку.
ТАШКЕНТ, 21 янв – Sputnik. Шавкат Мирзиёев утвердил Программу комплексных мер по повышению эффективности противодействия распространению ВИЧ-инфекции среди населения на 2023–2027 годы.
Узбекистан реализует стратегию ООН “95-95-95” для искоренения эпидемии ВИЧ-инфекции к 2030 году. В рамках этой стратегии 95 процентов инфицированных, должны быть осведомлены о своем статусе и охвачены лечением. Также в крови 95 процентов больных уровень вирусной нагрузки должен быть снижен до неопределяемого.
На эти цели в 2023–2027 годах планируется направить 120 млрд сумов и $54 млн. Они пойдут на:
закупку тест-систем и антиретровирусных средств;
развитие материально-технической базы;
повышение знаний и навыков специалистов центров по борьбе со СПИДом.
Источниками этих средств станут государственный бюджет страны, гранты Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией, а также кредиты Азиатского банка развития и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций.
Министерству здравоохранения поручено также искоренить к 2027 году передачу ВИЧ-инфекции от матери ребенку.
До конца 2023 года планируется создать электронную информационную систему, которая обеспечит мониторинг выявленных случаев ВИЧ-инфекции.