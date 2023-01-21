https://uz.sputniknews.ru/20230121/na-profilaktiku-i-lechenie-vich-napravyat-milliony-dollarov-31622618.html

На профилактику и лечение ВИЧ направят миллионы долларов

На профилактику и лечение ВИЧ направят миллионы долларов

Президент Узбекистана утвердил программу по противодействию распространения ВИЧ-инфекции и поручил Минздраву уже к 2027 году искоренить ее передачу от матери ребенку.

2023-01-21T19:08+0500

2023-01-21T19:08+0500

2023-01-21T19:08+0500

общество

вич

президент

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 21 янв – Sputnik. Шавкат Мирзиёев утвердил Программу комплексных мер по повышению эффективности противодействия распространению ВИЧ-инфекции среди населения на 2023–2027 годы.Узбекистан реализует стратегию ООН “95-95-95” для искоренения эпидемии ВИЧ-инфекции к 2030 году. В рамках этой стратегии 95 процентов инфицированных, должны быть осведомлены о своем статусе и охвачены лечением. Также в крови 95 процентов больных уровень вирусной нагрузки должен быть снижен до неопределяемого.На эти цели в 2023–2027 годах планируется направить 120 млрд сумов и $54 млн. Они пойдут на:Источниками этих средств станут государственный бюджет страны, гранты Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией, а также кредиты Азиатского банка развития и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций.Министерству здравоохранения поручено также искоренить к 2027 году передачу ВИЧ-инфекции от матери ребенку.До конца 2023 года планируется создать электронную информационную систему, которая обеспечит мониторинг выявленных случаев ВИЧ-инфекции.

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