https://uz.sputniknews.ru/20230121/opasnyx-veschestv-v-samolete-ekstrenno-sevshem-v-uzbekistane-ne-obnarujeno-31619811.html

Опасных веществ в самолете, экстренно севшем в Узбекистане, не обнаружено

Опасных веществ в самолете, экстренно севшем в Узбекистане, не обнаружено

Опасных веществ на борту самолета, экстренно севшего в Узбекистане, не обнаружено. Вылет в пункт назначения запланирован на 17.00 по мск.

2023-01-21T13:09+0500

2023-01-21T13:09+0500

2023-01-21T13:09+0500

происшествия

самолет

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 21 янв – Sputnik. Опасных веществ в самолёте Пермь-Гоа, севшем в аэропорту узбекского Термеза после сообщении о "минировании" и запрета Индии на вход в свое воздушное пространство, не обнаружено. Как сообщили РИА Новости в авиакомпании Azur Air, воздушное судно, багаж и ручная кладь были тщательно досмотрены службой безопасности аэропорта согласно установленным процедурам.Направлявшийся в индийский Гоа самолет авиакомпании Azur Air совершил вынужденную посадку после сообщения о заложенной на борту бомбе, рейс приземлился в Узбекистане На прошлой неделе летевший из Москвы в Гоа самолет авиакомпании Azur Air совершил вынужденную посадку в аэропорту Джамнагар в индийском штата Гуджарат из-за сообщения о возможном взрывном устройстве. После тщательной проверки спецслужбы Индии не нашли подозрительных устройств на борту.

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опасных веществ на борту самолета нет что обнаружили на борту самолета экстренно севшего в узбекистане где сел самолет когда вылетит во сколько