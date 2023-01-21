https://uz.sputniknews.ru/20230121/pochemu-gruziya-ne-postavlyaet-ukraine-voorujenie---video-31622813.html
Почему Грузия не поставляет Украине вооружение - видео
Почему Грузия не поставляет Украине вооружение - видео
Отказ от антироссийских санкций и прагматичная позиция грузинского руководства позволили стране спастись от негативных тенденций в экономике.
2023-01-21T20:16+0500
2023-01-21T20:16+0500
2023-01-21T20:16+0500
видео
грузия
украина
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" говорит заведующий сектором Института экономики РАН, доцент Финансового университета Артём Пылин.По его словам, в последние 10 лет Россия постепенно превращалась в ведущего торгово-экономического партнера Грузии. По итогам 2022 года ВВП Грузии вырос примерно на 10% — это один из самых высоких показателей во всем мире. Россия сыграла здесь значительную роль.Какие еще выгоды получила Грузия, отказавшись от конфронтации с Россией? Почему грузинские власти игнорируют запросы о передаче вооружений от Украины? Могут ли быть нормализованы дипломатические отношения двух государств?Об этом, и не только, в нашем видео.
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видео почему грузия не поставляет оружие украине отказалась от антироссийских санкций что это дало экономика
видео почему грузия не поставляет оружие украине отказалась от антироссийских санкций что это дало экономика
Почему Грузия не поставляет Украине вооружение - видео
Отказ от антироссийских санкций и прагматичная позиция грузинского руководства позволили стране спастись от негативных тенденций в экономике.
Об этом в интервью "Sputnik на русском" говорит заведующий сектором Института экономики РАН, доцент Финансового университета Артём Пылин.
“В 2022 году грузинский экспорт в Россию вырос на 9%, а импорт — почти на 80%. Только за первое полугодие прошлого года в Грузии зарегистрировались более 6,5 тыс предприятий с российским капиталом, что в семь раз в больше, чем за весь 2021 год. Огромное количество денежных переводов: более $2 млрд за предыдущий год”, - уточняет он.
По его словам, в последние 10 лет Россия постепенно превращалась в ведущего торгово-экономического партнера Грузии. По итогам 2022 года ВВП Грузии вырос примерно на 10% — это один из самых высоких показателей во всем мире. Россия сыграла здесь значительную роль.
Какие еще выгоды получила Грузия, отказавшись от конфронтации с Россией? Почему грузинские власти игнорируют запросы о передаче вооружений от Украины? Могут ли быть нормализованы дипломатические отношения двух государств?
Об этом, и не только, в нашем видео.