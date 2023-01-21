https://uz.sputniknews.ru/20230121/pochemu-gruziya-ne-postavlyaet-ukraine-voorujenie---video-31622813.html

Почему Грузия не поставляет Украине вооружение - видео

Почему Грузия не поставляет Украине вооружение - видео

Отказ от антироссийских санкций и прагматичная позиция грузинского руководства позволили стране спастись от негативных тенденций в экономике.

2023-01-21T20:16+0500

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видео

грузия

украина

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" говорит заведующий сектором Института экономики РАН, доцент Финансового университета Артём Пылин.По его словам, в последние 10 лет Россия постепенно превращалась в ведущего торгово-экономического партнера Грузии. По итогам 2022 года ВВП Грузии вырос примерно на 10% — это один из самых высоких показателей во всем мире. Россия сыграла здесь значительную роль.Какие еще выгоды получила Грузия, отказавшись от конфронтации с Россией? Почему грузинские власти игнорируют запросы о передаче вооружений от Украины? Могут ли быть нормализованы дипломатические отношения двух государств?Об этом, и не только, в нашем видео.

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видео почему грузия не поставляет оружие украине отказалась от антироссийских санкций что это дало экономика