https://uz.sputniknews.ru/20230121/uzbekistan-proyavlyaet-vysokiy-interes-k-godu-russkogo-yazyka-31617902.html

Узбекистан проявляет высокий интерес к Году русского языка

Узбекистан проявляет высокий интерес к Году русского языка

Узбекистан проявляет высокую заинтересованность к запланированным совместным мероприятиям в 2023 году, объявленном в СНГ Годом русского языка.

2023-01-21T16:17+0500

2023-01-21T16:17+0500

2023-01-21T16:17+0500

общество

узбекистан

русский язык

снг

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ТАШКЕНТ, 21 янв – Sputnik. В Узбекистане проявляют высокий интерес к запланированным совместным мероприятиям в рамках Года русского языка, сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в республике.В странах СНГ 2023 год объявлен Годом русского языка как языка межнационального общения. По данным пресс-службы, в дистанционном формате состоялся международный экспертный брифинг "Год русского языка в Центральной Азии". В мероприятии приняли участие эксперты, представители общественных организаций и академического сообщества России, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Сульжина отметила, что необходимо максимум усилий направить не на количество, а на качество в деятельности продвижения русского языка в странах СНГ. В Узбекистане в последние годы реализуется ряд проектов по продвижению и изучению русского языка в образовательных учреждениях. Российский государственный педагогический университет (РГПУ) имени А. И. Герцена подготовил учебники русского языка для 2-11 национальных классов школ Узбекистана. В октябре 2020 года Минпросвещения РФ, министерство народного образования Узбекистана и благотворительный фонд российского бизнесмена Алишера Усманова "Искусство, наука, спорт" подписали соглашение о реализации проекта "Класс!" по повышению уровня владения русским языком в школах республики. Исполнителями программы выступают РГПУ и узбекистанский институт переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов системы народного образования имени А. Авлони. Проект рассчитан на десять лет. С сентября 2021 года в образовательные учреждения по всему Узбекистану были направлены около 200 учителей и методистов.

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