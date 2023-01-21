https://uz.sputniknews.ru/20230121/uzbekistan-proyavlyaet-vysokiy-interes-k-godu-russkogo-yazyka-31617902.html
Узбекистан проявляет высокий интерес к Году русского языка
Узбекистан проявляет высокий интерес к Году русского языка
Узбекистан проявляет высокую заинтересованность к запланированным совместным мероприятиям в 2023 году, объявленном в СНГ Годом русского языка.
2023-01-21T16:17+0500
2023-01-21T16:17+0500
2023-01-21T16:17+0500
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ТАШКЕНТ, 21 янв – Sputnik. В Узбекистане проявляют высокий интерес к запланированным совместным мероприятиям в рамках Года русского языка, сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в республике.В странах СНГ 2023 год объявлен Годом русского языка как языка межнационального общения. По данным пресс-службы, в дистанционном формате состоялся международный экспертный брифинг "Год русского языка в Центральной Азии". В мероприятии приняли участие эксперты, представители общественных организаций и академического сообщества России, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Сульжина отметила, что необходимо максимум усилий направить не на количество, а на качество в деятельности продвижения русского языка в странах СНГ. В Узбекистане в последние годы реализуется ряд проектов по продвижению и изучению русского языка в образовательных учреждениях. Российский государственный педагогический университет (РГПУ) имени А. И. Герцена подготовил учебники русского языка для 2-11 национальных классов школ Узбекистана. В октябре 2020 года Минпросвещения РФ, министерство народного образования Узбекистана и благотворительный фонд российского бизнесмена Алишера Усманова "Искусство, наука, спорт" подписали соглашение о реализации проекта "Класс!" по повышению уровня владения русским языком в школах республики. Исполнителями программы выступают РГПУ и узбекистанский институт переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов системы народного образования имени А. Авлони. Проект рассчитан на десять лет. С сентября 2021 года в образовательные учреждения по всему Узбекистану были направлены около 200 учителей и методистов.
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узбекистан русский язык что там интерес год русского языка совместные мероприятия снг чему посвящен год 2023
узбекистан русский язык что там интерес год русского языка совместные мероприятия снг чему посвящен год 2023
Узбекистан проявляет высокий интерес к Году русского языка
Узбекистан проявляет высокую заинтересованность к запланированным совместным мероприятиям в 2023 году, объявленном в СНГ Годом русского языка.
ТАШКЕНТ, 21 янв – Sputnik.
В Узбекистане проявляют высокий интерес к запланированным совместным мероприятиям в рамках Года русского языка, сообщает
пресс-служба представительства Россотрудничества в республике.
В странах СНГ 2023 год объявлен Годом русского языка как языка межнационального общения. По данным пресс-службы, в дистанционном формате состоялся международный экспертный брифинг "Год русского языка в Центральной Азии".
В мероприятии приняли участие эксперты, представители общественных организаций и академического сообщества России, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.
"Координатор образовательных программ Русского дома в Ташкенте Ирина Сульжина рассказала коллегам о проектах, которые успешно реализуются на территории Республики Узбекистан, а также отметила высокую заинтересованность в запланированных совместных мероприятиях в 2023 году", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Сульжина отметила, что необходимо максимум усилий направить не на количество, а на качество в деятельности продвижения русского языка в странах СНГ.
В Узбекистане в последние годы реализуется ряд проектов по продвижению и изучению русского языка в образовательных учреждениях. Российский государственный педагогический университет (РГПУ) имени А. И. Герцена подготовил учебники русского языка для 2-11 национальных классов школ Узбекистана.
В октябре 2020 года Минпросвещения РФ, министерство народного образования Узбекистана и благотворительный фонд российского бизнесмена Алишера Усманова "Искусство, наука, спорт" подписали соглашение о реализации проекта "Класс!" по повышению уровня владения русским языком в школах республики.
Исполнителями программы выступают РГПУ и узбекистанский институт переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов системы народного образования имени А. Авлони. Проект рассчитан на десять лет.
С сентября 2021 года в образовательные учреждения по всему Узбекистану были направлены около 200 учителей и методистов.