https://uz.sputniknews.ru/20230121/uzbekistan-vremenno-prekratil-eksport-luka-31617656.html

Узбекистан временно прекратил экспорт лука

Узбекистан временно прекратил экспорт лука

Хватит ли лука до нового урожая и какие меры предпринимают власти, чтобы предотвратить дефицит продукта рассказал представитель Минсельхоза на брифинге в АИМК.

2023-01-21T10:01+0500

2023-01-21T10:01+0500

2023-01-21T10:01+0500

общество

узбекистан

лук

экспорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/05/24364527_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_577cc141b4a4aaa19a7b336005beaebd.jpg

ТАШКЕНТ, 21 янв – Sputnik. В последние дни из-за сильных холодов замерзли овощи, продаваемые на дехканских рынках. В результате средняя розничная цена репчатого лука подсколичила почти вдвое до 6000−8000 сумов.Для снижения цен на внутреннем рынке и обеспечения продовольственной безопасности власти Узбекистана установили временное ограничение на вывоз репчатого лука сроком на 4 месяца с 1 января по 1 апреля 2023 года.Об этом рассказал начальник главного управления агротехнологий Министерства сельского хозяйства Зафар Артыков на брифинге в АИМК.По словам Артыкова, в Узбекистане в прошлом году собрали 1,9 млн. тонн лука. Из них почти 70% потребляет население. Оставшуюся часть направили на переработку и общепит (11%), на экспорт (10%) и в резерв (5%).По оценкам специалистов, дополнительно к имеющемуся запасу необходимо 26,5 тыс. тонн лука. Сейчас Минсельхоз проводит переговоры с зарубежными партнерами по импорту продукции.В то же время в южных регионах Узбекистана ранние сорта лука возделывают с весны. Если семена, посаженные в Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областях, прорастут и дадут урожай, то дефицита не будет и спрос населения будет полностью покрыт.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан лук экспорт ограничил экспорт хватит ли до весны сколько заготовили хватит ли лука импорт лука