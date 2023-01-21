https://uz.sputniknews.ru/20230121/uzbekistan-vremenno-prekratil-eksport-luka-31617656.html
Узбекистан временно прекратил экспорт лука
Узбекистан временно прекратил экспорт лука
Хватит ли лука до нового урожая и какие меры предпринимают власти, чтобы предотвратить дефицит продукта рассказал представитель Минсельхоза на брифинге в АИМК.
2023-01-21T10:01+0500
2023-01-21T10:01+0500
2023-01-21T10:01+0500
общество
узбекистан
лук
экспорт
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ТАШКЕНТ, 21 янв – Sputnik. В последние дни из-за сильных холодов замерзли овощи, продаваемые на дехканских рынках. В результате средняя розничная цена репчатого лука подсколичила почти вдвое до 6000−8000 сумов.Для снижения цен на внутреннем рынке и обеспечения продовольственной безопасности власти Узбекистана установили временное ограничение на вывоз репчатого лука сроком на 4 месяца с 1 января по 1 апреля 2023 года.Об этом рассказал начальник главного управления агротехнологий Министерства сельского хозяйства Зафар Артыков на брифинге в АИМК.По словам Артыкова, в Узбекистане в прошлом году собрали 1,9 млн. тонн лука. Из них почти 70% потребляет население. Оставшуюся часть направили на переработку и общепит (11%), на экспорт (10%) и в резерв (5%).По оценкам специалистов, дополнительно к имеющемуся запасу необходимо 26,5 тыс. тонн лука. Сейчас Минсельхоз проводит переговоры с зарубежными партнерами по импорту продукции.В то же время в южных регионах Узбекистана ранние сорта лука возделывают с весны. Если семена, посаженные в Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областях, прорастут и дадут урожай, то дефицита не будет и спрос населения будет полностью покрыт.
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узбекистан лук экспорт ограничил экспорт хватит ли до весны сколько заготовили хватит ли лука импорт лука
узбекистан лук экспорт ограничил экспорт хватит ли до весны сколько заготовили хватит ли лука импорт лука
Узбекистан временно прекратил экспорт лука
Хватит ли лука до нового урожая и какие меры предпринимают власти, чтобы предотвратить дефицит продукта рассказал представитель Минсельхоза на брифинге в АИМК.
ТАШКЕНТ, 21 янв – Sputnik. В последние дни из-за сильных холодов замерзли овощи, продаваемые на дехканских рынках. В результате средняя розничная цена репчатого лука подсколичила почти вдвое до 6000−8000 сумов.
Для снижения цен на внутреннем рынке и обеспечения продовольственной безопасности власти Узбекистана установили временное ограничение на вывоз репчатого лука сроком на 4 месяца с 1 января по 1 апреля 2023 года.
Об этом рассказал начальник главного управления агротехнологий Министерства сельского хозяйства Зафар Артыков на брифинге в АИМК.
По словам Артыкова, в Узбекистане в прошлом году собрали 1,9 млн. тонн лука. Из них почти 70% потребляет население. Оставшуюся часть направили на переработку и общепит (11%), на экспорт (10%) и в резерв (5%).
"Исходя из норм потребления до весны населению необходимо примерно 346 тыс.тонн лука, - отметил Зафар Артыков. - На сегодняшний день запасы лука в регионах составляют 87 тысяч тонн, в домохозяйствах – около 232 тысячи тонн, всего 319 тысяч тонн".
По оценкам специалистов, дополнительно к имеющемуся запасу необходимо 26,5 тыс. тонн лука. Сейчас Минсельхоз проводит переговоры с зарубежными партнерами по импорту продукции.
В то же время в южных регионах Узбекистана ранние сорта лука возделывают с весны. Если семена, посаженные в Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областях, прорастут и дадут урожай, то дефицита не будет и спрос населения будет полностью покрыт.