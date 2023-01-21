https://uz.sputniknews.ru/20230121/uzbekskiy-fk-agmk-sygraet-s-moskovskim-spartakom-31619475.html

Узбекский ФК АГМК сыграет с московским "Спартаком"

Узбекский ФК АГМК сыграет с московским "Спартаком"

Футболисты встретятся в воскресенье в Абу-Даби. Накануне в Турции "Навбахор" одолел "Нижний Новгород".

2023-01-21T15:07+0500

2023-01-21T15:07+0500

2023-01-21T15:07+0500

спорт

фк "спартак"

абу-даби

турция

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ТАШКЕНТ, 21 янв – Sputnik. Московский "Спартак" проведет контрольный матч на сборе в ОАЭ с узбекистанским клубом АГМК, сообщили в пресс-службе столичного клуба. Матч "красно-белых" с АГМК пройдет 22 января в Абу-Даби. Накануне в товарищеском матче, прошедшем в Турции, узбекский “Навбахор” одолел российский "Нижний Новгород" со счетом 1:0. Единственный гол на 16 минуте забил Шохруз Норхонов. "Навбахор" в прошедшем сезоне занял второе место в чемпионате Узбекистана, ️а "Нижний Новгород" завершил первую половину сезона чемпионата России на 12-й строчке в турнирной таблице.

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