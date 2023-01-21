https://uz.sputniknews.ru/20230121/uzbekskuyu-molodej-nachnut-obuchat-professii-so-shkoly-31618109.html

Узбекскую молодежь начнут обучать профессии со школы

Узбекскую молодежь начнут обучать профессии со школы

Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание, где обсуждены вопросы повышения качества обучения иностранным языкам и профессиональной ориентации учащихся школ.

2023-01-21T11:12+0500

2023-01-21T11:12+0500

2023-01-21T11:12+0500

общество

молодежь

узбекистан

профессия

школа

шавкат мирзиёев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/01/14/31615463_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_fa4aa53b35d80240e2f99de17a588e22.jpg

ТАШКЕНТ, 21 янв – Sputnik. В школьное образование Узбекистане внедрят систему профессиональной ориентации учащихся. Данный вопрос накануне обсуждался на совещании с президентом.Наряду с этим говорилось и о повышении качества обучения иностранным языкам. Отмечено, что в большинстве случаев ребенок, проучившийся в школе 11 лет, по окончании не знает в совершенстве иностранный язык.Для устранения этой проблемы и внедрения системы профессионального образования в Узбекистане отобраны по одному городу и по два района в каждом регионе, говорится в сообщении пресс-службы президента.Изучены условия, квалификация педагогов, интерес учащихся к профессиям и иностранным языкам в более чем 2 тысячах школ.Теперь предусматривается наладить в этих школах обучение 64 видам рабочих профессий исходя из особенностей районов и махаллей.Перед хокимами поставлена ​​задача организовать, оснастить и обеспечить необходимыми материалами профессиональные мастерские в отобранных школах. К ним будут привлечены лидеры молодежи и предприниматели, направлены средства из Фонда поддержки молодежи.Подчеркнута также важность обучения учащихся современным профессиям в области информационных технологий и креативной индустрии.Для качественного преподавания иностранных языков даны указания по привлечению в школы педагогов-носителей языка, внедрению опыта, учебников и программ Президентских школ по обучению языкам.На совещании хокимы областей представили информацию о планах развития системы преподавания иностранных языков и профессионального обучения на примере отобранных школ.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекская молодежь обучать профессии со школы президент шавкат мирзиёев совещание вопросы повышения качества обучения иностранным языкам профессиональная ориентация учащиеся школы