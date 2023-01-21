https://uz.sputniknews.ru/20230121/uzbekskuyu-molodej-nachnut-obuchat-professii-so-shkoly-31618109.html
Узбекскую молодежь начнут обучать профессии со школы
Узбекскую молодежь начнут обучать профессии со школы
Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание, где обсуждены вопросы повышения качества обучения иностранным языкам и профессиональной ориентации учащихся школ.
2023-01-21T11:12+0500
2023-01-21T11:12+0500
2023-01-21T11:12+0500
общество
молодежь
узбекистан
профессия
школа
шавкат мирзиёев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/01/14/31615463_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_fa4aa53b35d80240e2f99de17a588e22.jpg
ТАШКЕНТ, 21 янв – Sputnik. В школьное образование Узбекистане внедрят систему профессиональной ориентации учащихся. Данный вопрос накануне обсуждался на совещании с президентом.Наряду с этим говорилось и о повышении качества обучения иностранным языкам. Отмечено, что в большинстве случаев ребенок, проучившийся в школе 11 лет, по окончании не знает в совершенстве иностранный язык.Для устранения этой проблемы и внедрения системы профессионального образования в Узбекистане отобраны по одному городу и по два района в каждом регионе, говорится в сообщении пресс-службы президента.Изучены условия, квалификация педагогов, интерес учащихся к профессиям и иностранным языкам в более чем 2 тысячах школ.Теперь предусматривается наладить в этих школах обучение 64 видам рабочих профессий исходя из особенностей районов и махаллей.Перед хокимами поставлена задача организовать, оснастить и обеспечить необходимыми материалами профессиональные мастерские в отобранных школах. К ним будут привлечены лидеры молодежи и предприниматели, направлены средства из Фонда поддержки молодежи.Подчеркнута также важность обучения учащихся современным профессиям в области информационных технологий и креативной индустрии.Для качественного преподавания иностранных языков даны указания по привлечению в школы педагогов-носителей языка, внедрению опыта, учебников и программ Президентских школ по обучению языкам.На совещании хокимы областей представили информацию о планах развития системы преподавания иностранных языков и профессионального обучения на примере отобранных школ.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/01/14/31615463_76:0:1213:853_1920x0_80_0_0_5cc9f9242730cee10d347ff9eca6d0ce.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекская молодежь обучать профессии со школы президент шавкат мирзиёев совещание вопросы повышения качества обучения иностранным языкам профессиональная ориентация учащиеся школы
узбекская молодежь обучать профессии со школы президент шавкат мирзиёев совещание вопросы повышения качества обучения иностранным языкам профессиональная ориентация учащиеся школы
Узбекскую молодежь начнут обучать профессии со школы
Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание, где обсуждены вопросы повышения качества обучения иностранным языкам и профессиональной ориентации учащихся школ.
ТАШКЕНТ, 21 янв – Sputnik. В школьное образование Узбекистане внедрят систему профессиональной ориентации учащихся. Данный вопрос накануне обсуждался на совещании с президентом.
Наряду с этим говорилось и о повышении качества обучения иностранным языкам. Отмечено, что в большинстве случаев ребенок, проучившийся в школе 11 лет, по окончании не знает в совершенстве иностранный язык.
Для устранения этой проблемы и внедрения системы профессионального образования в Узбекистане отобраны по одному городу и по два района в каждом регионе, говорится в сообщении
пресс-службы президента.
“Ребенок, который в школе овладел профессией и языком, - будет большим достижением для нашего общества”, — сказал на совещании Шавкат Мирзиёев.
Изучены условия, квалификация педагогов, интерес учащихся к профессиям и иностранным языкам в более чем 2 тысячах школ.
Теперь предусматривается наладить в этих школах обучение 64 видам рабочих профессий исходя из особенностей районов и махаллей.
Перед хокимами поставлена задача организовать, оснастить и обеспечить необходимыми материалами профессиональные мастерские в отобранных школах. К ним будут привлечены лидеры молодежи и предприниматели, направлены средства из Фонда поддержки молодежи.
“Сейчас предпринимателей, производителей волнует вопрос: свободных рабочих мест много, заработная плата хорошая, но нет работников со знанием дела и навыками. Если правильно организовать эту систему, при нашем демографическом росте можно добиться больших результатов”, — сказал глава государства.
Подчеркнута также важность обучения учащихся современным профессиям в области информационных технологий и креативной индустрии.
Для качественного преподавания иностранных языков даны указания по привлечению в школы педагогов-носителей языка, внедрению опыта, учебников и программ Президентских школ по обучению языкам.
На совещании хокимы областей представили информацию о планах развития системы преподавания иностранных языков и профессионального обучения на примере отобранных школ.