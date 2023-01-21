https://uz.sputniknews.ru/20230121/v-uzbekistane-usilyat-borbu-s-tuberkulezom-31620433.html

В Узбекистане усилят борьбу с туберкулезом

В Узбекистане усилят борьбу с туберкулезом

Согласно новому документу, подписанного президентом, ежегодно на туберкулезную инфекцию будут проверять до 1 млн человек, а до 1 марта проведут обследование детей, подростков и взрослых.

2023-01-21T17:06+0500

2023-01-21T17:06+0500

2023-01-21T17:06+0500

общество

узбекистан

туберкулез

президент

дети

подростки

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ТАШКЕНТ, 21 янв – Sputnik. Шавкат Мирзиёев подписал постановление “О мерах по дальнейшему развитию службы фтизиатрии и пульмонологии в 2023–2026 годах”.Согласно документу, для увеличения охвата больных в регионах в составе районных (городских) многопрофильных центральных поликлиник организуют фтизиопульмонологические отделения.Для диагностики и лечения нарушений качества ночного сна и дыхательной функции создадут центры “Апноэ сна”.Кроме того, предусматривается доведение ежегодно, начиная с 2023 года:Профилактика болезнейДо 1 марта 2023 года будет проводиться рентгенологическое обследование подростков и взрослых, а также иммунологическое обследование детей.Мобильные бригады “Легочное Здоровье” организуют бесплатные скрининги населения, проживающего на отдаленных, труднодоступных, экологически неблагоприятных территориях.Административный подходРеспубликанский специализированный научно-практический медицинский центр фтизиатрии и пульмонологии восстановит имя академика Шокира Алимова с учетом его значимого вклада в создание школы лечения туберкулеза в стране.Кроме того при Центре откроется научная школа и Национальная референс-лаборатория. Также планируется организовать научно-практический тренинговый центр для отечественных и международных специалистов микробиологических лабораторий.

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Мунаввар Разакова

как в узбекистан борются с туберкулезом что подразумевает изменит новый документ президент ежегодное обследование дети подростки взрослые