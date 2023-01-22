https://uz.sputniknews.ru/20230122/31630210.html

На Филиппинах произошло наводнение

На Филиппинах произошло наводнение

В эвакуационных центрах находятся почти 122 тысячи человек, энергоснабжение нарушено в 68 домах.

2023-01-22T13:18+0500

2023-01-22T13:18+0500

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филиппины

наводнение

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ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. На Филиппинах произошло наводнение, в результате которого погибли 35 человек, сообщает РИА Новости.Семь человек числятся пропавшими без вести, повреждены 1 780 домов, 548 из них полностью разрушены. В 68 городах нарушено электроснабжение, в 17 возникли перебои с подачей воды, еще в 14 повреждены линии связи.В 358 эвакуационных центрах находятся 121 996 человек, 14 306 покинули свои дома. Повреждены 65 мостов и 306 дорог, стихия повлияла на работу 35 морских портов. В 622 городах и муниципалитетах приостановлены занятия в учебных заведениях.

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