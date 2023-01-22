https://uz.sputniknews.ru/20230122/31630210.html
На Филиппинах произошло наводнение
На Филиппинах произошло наводнение
В эвакуационных центрах находятся почти 122 тысячи человек, энергоснабжение нарушено в 68 домах.
2023-01-22T13:18+0500
2023-01-22T13:18+0500
2023-01-22T13:34+0500
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филиппины
наводнение
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ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. На Филиппинах произошло наводнение, в результате которого погибли 35 человек, сообщает РИА Новости.Семь человек числятся пропавшими без вести, повреждены 1 780 домов, 548 из них полностью разрушены. В 68 городах нарушено электроснабжение, в 17 возникли перебои с подачей воды, еще в 14 повреждены линии связи.В 358 эвакуационных центрах находятся 121 996 человек, 14 306 покинули свои дома. Повреждены 65 мостов и 306 дорог, стихия повлияла на работу 35 морских портов. В 622 городах и муниципалитетах приостановлены занятия в учебных заведениях.
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наводнение филиппины число пострадавших пропавших без вести
наводнение филиппины число пострадавших пропавших без вести
На Филиппинах произошло наводнение
13:18 22.01.2023 (обновлено: 13:34 22.01.2023)
В эвакуационных центрах находятся почти 122 тысячи человек, энергоснабжение нарушено в 68 домах.
ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik.
На Филиппинах произошло наводнение, в результате которого погибли 35 человек, сообщает РИА Новости
.
Семь человек числятся пропавшими без вести, повреждены 1 780 домов, 548 из них полностью разрушены. В 68 городах нарушено электроснабжение, в 17 возникли перебои с подачей воды, еще в 14 повреждены линии связи.
В 358 эвакуационных центрах находятся 121 996 человек, 14 306 покинули свои дома. Повреждены 65 мостов и 306 дорог, стихия повлияла на работу 35 морских портов. В 622 городах и муниципалитетах приостановлены занятия в учебных заведениях.