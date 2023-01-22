https://uz.sputniknews.ru/20230122/31633779.html
Как в мире встретили новый год по лунному календарю - фото, видео
Как в мире встретили новый год по лунному календарю - фото, видео
Жители Пекина впервые за три года пандемии отметили Новый год по лунному календарю массовыми гуляниями.
2023-01-22T22:00+0500
2023-01-22T22:00+0500
2023-01-22T22:03+0500
фото
китайский новый год
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/01/16/31633947_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_1703a6f3eb0139671f1d4f1567596092.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/01/16/31633947_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1aef9c458a8276eb0f9437f577c7497c.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
фото китайский лунный новый год по лунному календарю как отметили китай япония индонезия малайзия в разных странах восточных храм салют верующие
фото китайский лунный новый год по лунному календарю как отметили китай япония индонезия малайзия в разных странах восточных храм салют верующие
Как в мире встретили новый год по лунному календарю - фото, видео
22:00 22.01.2023 (обновлено: 22:03 22.01.2023)
Жители Пекина впервые за три года пандемии отметили Новый год по лунному календарю массовыми гуляниями.
© AP Photo / Vincent Thian
Китаянка в Малайзии молится в храме в Кула-Лумпуре.
Китаянка в Малайзии молится в храме в Кула-Лумпуре.
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Билборды с символом нового года - кроликом - в парке Пекина.
Билборды с символом нового года - кроликом - в парке Пекина.
© AFP 2023 / Adek Berry
Салют а острове Ява в Индонезии.
Салют а острове Ява в Индонезии.
© AFP 2023 / Jack Taylor
Акробаты во время выступления в Бангкоке.
Акробаты во время выступления в Бангкоке.
© AFP 2023 / Isaac Lawrence
Священнослужители в храме в Гонконге.
Священнослужители в храме в Гонконге.
© AFP 2023 / Chaideer Mahyuddin
Верующая молится в храме в Банда-Ачех, Индонезия.
Верующая молится в храме в Банда-Ачех, Индонезия.
© AP Photo / Ahn Young-joon
Северокорейские беженцы в Южной Корее отмечают наступление нового года, поминая своих предков.
Северокорейские беженцы в Южной Корее отмечают наступление нового года, поминая своих предков.
© AFP 2023 / Jam Sta Rosa
Салют в Маниле.
© AFP 2023 / Eduardo Leal
Люди зажигают курительные палочки в храме А-Ма в Макао.
Люди зажигают курительные палочки в храме А-Ма в Макао.
© AFP 2023
Новогодний концерт в Янгоне, Мьянма.
Новогодний концерт в Янгоне, Мьянма.
© AFP 2023 / Yuichi Yamazaki
Храм Дзодзё-дзи на фоне в Токио, Япония.
Храм Дзодзё-дзи на фоне в Токио, Япония.