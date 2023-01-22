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Как в мире встретили новый год по лунному календарю - фото, видео
Как в мире встретили новый год по лунному календарю - фото, видео
Жители Пекина впервые за три года пандемии отметили Новый год по лунному календарю массовыми гуляниями.
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фото
китайский новый год
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фото китайский лунный новый год по лунному календарю как отметили китай япония индонезия малайзия в разных странах восточных храм салют верующие
фото китайский лунный новый год по лунному календарю как отметили китай япония индонезия малайзия в разных странах восточных храм салют верующие

Как в мире встретили новый год по лунному календарю - фото, видео

22:00 22.01.2023 (обновлено: 22:03 22.01.2023)
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НовостиTelegram
Жители Пекина впервые за три года пандемии отметили Новый год по лунному календарю массовыми гуляниями.
© AP Photo / Vincent Thian

Китаянка в Малайзии молится в храме в Кула-Лумпуре.

Китаянка в Малайзии молится в храме в Кула-Лумпуре. - Sputnik Узбекистан
1/11
© AP Photo / Vincent Thian

Китаянка в Малайзии молится в храме в Кула-Лумпуре.

© AP Photo / Mark Schiefelbein

Билборды с символом нового года - кроликом - в парке Пекина.

Билборды с символом нового года - кроликом - в парке Пекина. - Sputnik Узбекистан
2/11
© AP Photo / Mark Schiefelbein

Билборды с символом нового года - кроликом - в парке Пекина.

© AFP 2023 / Adek Berry

Салют а острове Ява в Индонезии.

Салют а острове Ява в Индонезии. - Sputnik Узбекистан
3/11
© AFP 2023 / Adek Berry

Салют а острове Ява в Индонезии.

© AFP 2023 / Jack Taylor

Акробаты во время выступления в Бангкоке.

Акробаты во время выступления в Бангкоке. - Sputnik Узбекистан
4/11
© AFP 2023 / Jack Taylor

Акробаты во время выступления в Бангкоке.

© AFP 2023 / Isaac Lawrence

Священнослужители в храме в Гонконге.

Священнослужители в храме в Гонконге. - Sputnik Узбекистан
5/11
© AFP 2023 / Isaac Lawrence

Священнослужители в храме в Гонконге.

© AFP 2023 / Chaideer Mahyuddin

Верующая молится в храме в Банда-Ачех, Индонезия.

Верующая молится в храме в Банда-Ачех, Индонезия. - Sputnik Узбекистан
6/11
© AFP 2023 / Chaideer Mahyuddin

Верующая молится в храме в Банда-Ачех, Индонезия.

© AP Photo / Ahn Young-joon

Северокорейские беженцы в Южной Корее отмечают наступление нового года, поминая своих предков.

Северокорейские беженцы в Южной Корее отмечают наступление нового года, поминая своих предков. - Sputnik Узбекистан
7/11
© AP Photo / Ahn Young-joon

Северокорейские беженцы в Южной Корее отмечают наступление нового года, поминая своих предков.

© AFP 2023 / Jam Sta Rosa

Салют в Маниле.

Салют в Маниле. - Sputnik Узбекистан
8/11
© AFP 2023 / Jam Sta Rosa

Салют в Маниле.

© AFP 2023 / Eduardo Leal

Люди зажигают курительные палочки в храме А-Ма в Макао.

Люди зажигают курительные палочки в храме А-Ма в Макао. - Sputnik Узбекистан
9/11
© AFP 2023 / Eduardo Leal

Люди зажигают курительные палочки в храме А-Ма в Макао.

© AFP 2023

Новогодний концерт в Янгоне, Мьянма.

Новогодний концерт в Янгоне, Мьянма. - Sputnik Узбекистан
10/11
© AFP 2023

Новогодний концерт в Янгоне, Мьянма.

© AFP 2023 / Yuichi Yamazaki

Храм Дзодзё-дзи на фоне в Токио, Япония.

Храм Дзодзё-дзи на фоне в Токио, Япония. - Sputnik Узбекистан
11/11
© AFP 2023 / Yuichi Yamazaki

Храм Дзодзё-дзи на фоне в Токио, Япония.

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