https://uz.sputniknews.ru/20230122/fetisov-vremya-dat-nashim-detyam-konki-i-klyushki---video-31625078.html

Фетисов: время дать нашим детям коньки и клюшки - видео

Фетисов: время дать нашим детям коньки и клюшки - видео

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов считает, что пришло время целенаправленно заняться детским спортом.

2023-01-22T08:12+0500

2023-01-22T08:12+0500

2023-01-22T08:12+0500

видео

дети

чемпионат

хоккей

детский спорт

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Он уверен, нужно закупить экипировку для школ, создать производство, дать достойную зарплату тренерам и учителям физкультуры, построить инфраструктуру для студенческого спорта, создать систему соревнований.Это позволит тысячам ребят, которые заканчивают детские спортивные школы, дальше заниматься спортом на уровне университетских команд.Как развитие спорта в государстве влияет на общество? Почему отстранение российских и белорусских спортсменов от мировых соревнований незаконно? Из-за чего провалился чемпионат мира по хоккею в Финляндии?Обо всем этом, и не только, — в нашем видео.

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вячеслав фетисов двукратный олимпийский чемпион хоккей депутат госдумы время заняться детским спортом дать коньки клюшки