https://uz.sputniknews.ru/20230122/fetisov-vremya-dat-nashim-detyam-konki-i-klyushki---video-31625078.html
Фетисов: время дать нашим детям коньки и клюшки - видео
Фетисов: время дать нашим детям коньки и клюшки - видео
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов считает, что пришло время целенаправленно заняться детским спортом.
2023-01-22T08:12+0500
2023-01-22T08:12+0500
2023-01-22T08:12+0500
видео
дети
чемпионат
хоккей
детский спорт
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Он уверен, нужно закупить экипировку для школ, создать производство, дать достойную зарплату тренерам и учителям физкультуры, построить инфраструктуру для студенческого спорта, создать систему соревнований.Это позволит тысячам ребят, которые заканчивают детские спортивные школы, дальше заниматься спортом на уровне университетских команд.Как развитие спорта в государстве влияет на общество? Почему отстранение российских и белорусских спортсменов от мировых соревнований незаконно? Из-за чего провалился чемпионат мира по хоккею в Финляндии?Обо всем этом, и не только, — в нашем видео.
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вячеслав фетисов двукратный олимпийский чемпион хоккей депутат госдумы время заняться детским спортом дать коньки клюшки
вячеслав фетисов двукратный олимпийский чемпион хоккей депутат госдумы время заняться детским спортом дать коньки клюшки
Фетисов: время дать нашим детям коньки и клюшки - видео
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов считает, что пришло время целенаправленно заняться детским спортом.
Он уверен, нужно закупить экипировку для школ, создать производство, дать достойную зарплату тренерам и учителям физкультуры, построить инфраструктуру для студенческого спорта, создать систему соревнований.
Это позволит тысячам ребят, которые заканчивают детские спортивные школы, дальше заниматься спортом на уровне университетских команд.
“Да, это серьезные вложения, но это вложения в будущее. Затем нужно наладить спортивное взаимодействие с постсоветским пространством. На уровне детских команд это вполне возможно. Это та самая мягкая сила и возможность сотрудничества", — рассказал он в интервью “Sputnik на русском”.
Как развитие спорта в государстве влияет на общество? Почему отстранение российских и белорусских спортсменов от мировых соревнований незаконно? Из-за чего провалился чемпионат мира по хоккею в Финляндии?
Обо всем этом, и не только, — в нашем видео.