https://uz.sputniknews.ru/20230122/kak-organizm-posle-koronavirusa-reagiruet-na-alkogol-31624909.html

Как организм после коронавируса реагирует на алкоголь

Как организм после коронавируса реагирует на алкоголь

Чрезмерное употребление алкоголя после гриппа или коронавирусной инфекции может привести к опасным для жизни последствиям, предупредил в интервью радио Sputnik врач-иммунолог Владимир Болибок.

2023-01-22T07:02+0500

2023-01-22T07:02+0500

2023-01-22T07:02+0500

это интересно

коронавирус covid-19

алкоголь

грипп

интервью

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Грипп, ОРВИ и COVID-19 негативно влияют на свертывающую систему крови, причем возникшие из-за этих заболеваний нарушения могут сохраняться достаточно долго, сказал он.При этом свиной грипп и COVID-19 особенно опасны для сердечно-сосудистой системы, считает врач.Употребление алкоголя тоже оказывает разрушительное воздействие на систему кровообращения, продолжил он.Прием алкоголя, особенно чрезмерный, повышает свертываемость крови, дополнительно увеличивая риск тромбообразования.Риск развития тромбоза и других опасных заболеваний существенно возрастает при употреблении спиртных напитков на фоне нарушений, вызванных гриппом или COVID-19, уверен он. Людям, перенесшим эти инфекции, врач рекомендует как можно дольше воздерживаться от приема алкоголя.Безопасной дозы алкоголя не существует, предупреждает врач. "Если вы переболели, то лучше отказаться от его приема на достаточно длительное время. Какое время? Вот этого я точно сказать не могу, тут все индивидуально. Человек может переболеть и чувствовать себя хорошо, но если посмотреть на его анализы, то окажется, что проблемы есть", – заключил Владимир Болибок.

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как организм после коронавируса гриппа реагирует на алкоголь чем опасен инфекция как каким последствиям приведет интервью радио sputnik врач-иммунолог владимир болибок.