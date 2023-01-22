https://uz.sputniknews.ru/20230122/kanikuly-v-vuzax-i-litseyax-zakonchilis-31632164.html
Каникулы в вузах и лицеях закончились
Каникулы в вузах и лицеях закончились
Для всех студентов высших и средних профессиональных учебных заведений учеба начнется с 23 января.
2023-01-22T17:17+0500
2023-01-22T17:17+0500
2023-01-22T17:17+0500
общество
образование
высшее образование
каникулы
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ТАШКЕНТ, 22 янв – Sputnik. Зимние каникулы в высших и средних профессиональных учебных заведениях и академических лицеях Узбекистана закончатся 23 января. Об этом сообщает пресс-служба Министерства высшего образования, науки и инноваций.Занятия будут проходить в традиционном очном, а не онлайн-формате.Чтобы все студенты могли вернуться к месту учебы, срок предоставления 50% скидки на билеты на поезд или самолет им продлили до 23 января.
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узбекистан высшие учебные заведения вузы лицеи сузы каникулы закончились учеба начнется в очном формате
узбекистан высшие учебные заведения вузы лицеи сузы каникулы закончились учеба начнется в очном формате
Каникулы в вузах и лицеях закончились
Для всех студентов высших и средних профессиональных учебных заведений учеба начнется с 23 января.
ТАШКЕНТ, 22 янв – Sputnik.
Зимние каникулы в высших и средних профессиональных учебных заведениях и академических лицеях Узбекистана закончатся 23 января. Об этом сообщает
пресс-служба Министерства высшего образования, науки и инноваций.
Занятия будут проходить в традиционном очном, а не онлайн-формате.
Чтобы все студенты могли вернуться к месту учебы, срок предоставления 50% скидки на билеты на поезд или самолет им продлили до 23 января.