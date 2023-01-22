https://uz.sputniknews.ru/20230122/lukashenko-pokatalsya-po-ldu-s-ofitserom-iz-donetska---video-31633324.html

Лукашенко покатался по льду с офицером из Донецка - видео

Лукашенко покатался по льду с офицером из Донецка - видео

Подорвавшийся на мине офицер ДНР Павел Прохоренков побывал на хоккейном матче команды президента Беларуси.

2023-01-22T20:22+0500

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ТАШКЕНТ, 22 янв - Sputnik. Офицер из ДНР, Павел Прохоренков, получивший ранение и сейчас проходящий лечение в Минске, побывал на хоккейном матче президента Беларуси.Белорусский лидер Александр Лукашенко лично прокатился с парнем под аплодисменты вставшей толпы.Павел Прохоренков пошел защищать Донбасс из Донецка еще в 2017 году.В апреле прошлого года подорвался на мине, выполняя боевое задание. Одну ногу ему ампутировали. Вторую удалось спасти - медики Минской областной клинической больницы провели сложнейшую операцию, кости ноги собирали, как мозаику.Сейчас Павел проходит реабилитацию.

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