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Лукашенко покатался по льду с офицером из Донецка - видео
Лукашенко покатался по льду с офицером из Донецка - видео
Подорвавшийся на мине офицер ДНР Павел Прохоренков побывал на хоккейном матче команды президента Беларуси.
2023-01-22T20:22+0500
2023-01-22T20:22+0500
в мире
днр
беларусь
александр лукашенко
офицер
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ТАШКЕНТ, 22 янв - Sputnik. Офицер из ДНР, Павел Прохоренков, получивший ранение и сейчас проходящий лечение в Минске, побывал на хоккейном матче президента Беларуси.Белорусский лидер Александр Лукашенко лично прокатился с парнем под аплодисменты вставшей толпы.Павел Прохоренков пошел защищать Донбасс из Донецка еще в 2017 году.В апреле прошлого года подорвался на мине, выполняя боевое задание. Одну ногу ему ампутировали. Вторую удалось спасти - медики Минской областной клинической больницы провели сложнейшую операцию, кости ноги собирали, как мозаику.Сейчас Павел проходит реабилитацию.
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видео президент беларуси александр лукашенко герой из донбасса павел прохоренков матч команды президента
видео президент беларуси александр лукашенко герой из донбасса павел прохоренков матч команды президента

Лукашенко покатался по льду с офицером из Донецка - видео

20:22 22.01.2023
© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи. - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.01.2023
© Sputnik / Сергей Гунеев
/
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Подорвавшийся на мине офицер ДНР Павел Прохоренков побывал на хоккейном матче команды президента Беларуси.
ТАШКЕНТ, 22 янв - Sputnik. Офицер из ДНР, Павел Прохоренков, получивший ранение и сейчас проходящий лечение в Минске, побывал на хоккейном матче президента Беларуси.
Белорусский лидер Александр Лукашенко лично прокатился с парнем под аплодисменты вставшей толпы.
Павел Прохоренков пошел защищать Донбасс из Донецка еще в 2017 году.
В апреле прошлого года подорвался на мине, выполняя боевое задание. Одну ногу ему ампутировали. Вторую удалось спасти - медики Минской областной клинической больницы провели сложнейшую операцию, кости ноги собирали, как мозаику.
Сейчас Павел проходит реабилитацию.
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