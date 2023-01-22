Медведев предсказал появление нового антиамериканского военного альянса

"Встреча в Рамштайне и выделение тяжёлых видов вооружения Киеву не оставляют сомнений в том, что наши враги будут неопределённо долго пытаться измотать нас, а лучше – уничтожить. И оружия у них достаточно. Если надо, начнут производить новое. Поэтому не надо иллюзий. Какие из этого выводы? Во-первых, будет очень непросто", - написал он в своем Telegram-канале.