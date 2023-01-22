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https://uz.sputniknews.ru/20230122/medvedev-predskazal-poyavlenie-novogo-antiamerikanskogo-voennogo-alyansa-31632960.html
Медведев предсказал появление нового антиамериканского военного альянса
Медведев предсказал появление нового антиамериканского военного альянса
Зампред Совета безопасности России заявил, что в случае затяжного конфликта Америка "кинет" Европу и Украину.
2023-01-22T19:26+0500
2023-01-22T19:26+0500
россия
дмитрий медведев
америка
сша
оружие
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ТАШКЕНТ, 22 янв - Sputnik. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал итоги встречи НАТО на базе Рамштайн, заявив, что Россию долго будут пытаться измотать, а лучше – уничтожить.Во-вторых, по его словам, в случае затяжного конфликта появится новый военный альянс "из тех стран, которых достали американцы и свора их кастрированных псов". Встреча министров обороны западных стран прошла на авиабазе "Рамштайн" в ФРГ. На ней союзники договорились о дальнейшей военной помощи Киеву.
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сша нато база рамштайн решение украина россия альянс дмитрий медведев
сша нато база рамштайн решение украина россия альянс дмитрий медведев

Медведев предсказал появление нового антиамериканского военного альянса

19:26 22.01.2023
© Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.01.2023
© Sputnik / Пресс-служба Президента РФ
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Зампред Совета безопасности России заявил, что в случае затяжного конфликта Америка "кинет" Европу и Украину.
ТАШКЕНТ, 22 янв - Sputnik. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал итоги встречи НАТО на базе Рамштайн, заявив, что Россию долго будут пытаться измотать, а лучше – уничтожить.

"Встреча в Рамштайне и выделение тяжёлых видов вооружения Киеву не оставляют сомнений в том, что наши враги будут неопределённо долго пытаться измотать нас, а лучше – уничтожить. И оружия у них достаточно. Если надо, начнут производить новое. Поэтому не надо иллюзий. Какие из этого выводы? Во-первых, будет очень непросто", - написал он в своем Telegram-канале.

Во-вторых, по его словам, в случае затяжного конфликта появится новый военный альянс "из тех стран, которых достали американцы и свора их кастрированных псов".
"Такое всегда происходило в истории человечества в ходе длительных войн. И тогда Штаты окончательно кинут старуху Европу и остатки несчастных украинцев, а мир снова придёт в равновесное состояние. Если, конечно, не будет слишком поздно", - добавил он.
Встреча министров обороны западных стран прошла на авиабазе "Рамштайн" в ФРГ. На ней союзники договорились о дальнейшей военной помощи Киеву.
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