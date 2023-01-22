https://uz.sputniknews.ru/20230122/medvedev-predskazal-poyavlenie-novogo-antiamerikanskogo-voennogo-alyansa-31632960.html
Медведев предсказал появление нового антиамериканского военного альянса
Медведев предсказал появление нового антиамериканского военного альянса
Зампред Совета безопасности России заявил, что в случае затяжного конфликта Америка "кинет" Европу и Украину.
2023-01-22T19:26+0500
2023-01-22T19:26+0500
2023-01-22T19:26+0500
россия
дмитрий медведев
америка
сша
оружие
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ТАШКЕНТ, 22 янв - Sputnik. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал итоги встречи НАТО на базе Рамштайн, заявив, что Россию долго будут пытаться измотать, а лучше – уничтожить.Во-вторых, по его словам, в случае затяжного конфликта появится новый военный альянс "из тех стран, которых достали американцы и свора их кастрированных псов". Встреча министров обороны западных стран прошла на авиабазе "Рамштайн" в ФРГ. На ней союзники договорились о дальнейшей военной помощи Киеву.
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сша нато база рамштайн решение украина россия альянс дмитрий медведев
сша нато база рамштайн решение украина россия альянс дмитрий медведев
Медведев предсказал появление нового антиамериканского военного альянса
Зампред Совета безопасности России заявил, что в случае затяжного конфликта Америка "кинет" Европу и Украину.
ТАШКЕНТ, 22 янв - Sputnik. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал итоги встречи НАТО на базе Рамштайн, заявив, что Россию долго будут пытаться измотать, а лучше – уничтожить.
"Встреча в Рамштайне и выделение тяжёлых видов вооружения Киеву не оставляют сомнений в том, что наши враги будут неопределённо долго пытаться измотать нас, а лучше – уничтожить. И оружия у них достаточно. Если надо, начнут производить новое. Поэтому не надо иллюзий. Какие из этого выводы? Во-первых, будет очень непросто", - написал он в своем Telegram-канале.
Во-вторых, по его словам, в случае затяжного конфликта появится новый военный альянс "из тех стран, которых достали американцы и свора их кастрированных псов".
"Такое всегда происходило в истории человечества в ходе длительных войн. И тогда Штаты окончательно кинут старуху Европу и остатки несчастных украинцев, а мир снова придёт в равновесное состояние. Если, конечно, не будет слишком поздно", - добавил он.
Встреча министров обороны западных стран прошла на авиабазе "Рамштайн" в ФРГ. На ней союзники договорились о дальнейшей военной помощи Киеву.