https://uz.sputniknews.ru/20230122/nachalo-nedeli-vse-esche-budet-xolodnym-31625494.html

Начало недели все еще будет холодным

Начало недели все еще будет холодным

Узгидромет опубликовал прогноз погоды на ближайшие дни новой недели.

2023-01-22T09:06+0500

2023-01-22T09:06+0500

2023-01-22T09:06+0500

общество

прогноз погоды

узгидромет

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ТАШКЕНТ, 22 янв – Sputnik. Узгидромет опубликовал прогноз погоды на 23-25 января. Согласно ему, первая половина недели будет все еще холодной.РЕСПУБЛИКА КАРАКАЛПАКСТАН И ХОРEЗМСКАЯ ОБЛАСТЬПеременная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18° мороза, днем 3-8° мороза, 24-25 января местами до 10° мороза.БУХАРСКАЯ И НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТИПеременная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15° мороза, местами до 17° мороза, днем 0-5° мороза.ТАШКEНТСКАЯ, САМАРКАНДСКАЯ, ДЖИЗАКСКАЯ, СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИПеременная облачность, без осадков. Местами туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13° мороза, местами до 15-17° мороза, днем 3° мороза—2° тепла, местами до 5° мороза.КАШКАДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬПеременная облачность, без осадков. Местами туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13° мороза, днем 3° мороза — 2° тепла.СУРХАНДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬПеременная облачность, без осадков. Местами туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, днем 0-5° тепла, местами до 2° мороза.АНДИЖАНСКАЯ, НАМАНГАНСКАЯ, ФEРГАНСКАЯ ОБЛАСТИПеременная облачность, без осадков. Местами туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура 8-13° мороза, местами до 15-17° мороза, днем 0-5° мороза.ГОРНЫЕ РАЙОНЫ РEСПУБЛИКИПеременная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура 23 января ночью 12-17° мороза, днем 2-7° мороза, 24-25 января ночью 14-19° мороза, днем 4-9° мороза.

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прогноз погоды на неделю 23 25 января узгидромет какая погода будет холодно тепло