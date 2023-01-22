https://uz.sputniknews.ru/20230122/nachalo-nedeli-vse-esche-budet-xolodnym-31625494.html
Начало недели все еще будет холодным
Начало недели все еще будет холодным
Узгидромет опубликовал прогноз погоды на ближайшие дни новой недели.
2023-01-22T09:06+0500
2023-01-22T09:06+0500
2023-01-22T09:06+0500
общество
прогноз погоды
узгидромет
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ТАШКЕНТ, 22 янв – Sputnik. Узгидромет опубликовал прогноз погоды на 23-25 января. Согласно ему, первая половина недели будет все еще холодной.РЕСПУБЛИКА КАРАКАЛПАКСТАН И ХОРEЗМСКАЯ ОБЛАСТЬПеременная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18° мороза, днем 3-8° мороза, 24-25 января местами до 10° мороза.БУХАРСКАЯ И НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТИПеременная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15° мороза, местами до 17° мороза, днем 0-5° мороза.ТАШКEНТСКАЯ, САМАРКАНДСКАЯ, ДЖИЗАКСКАЯ, СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИПеременная облачность, без осадков. Местами туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13° мороза, местами до 15-17° мороза, днем 3° мороза—2° тепла, местами до 5° мороза.КАШКАДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬПеременная облачность, без осадков. Местами туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13° мороза, днем 3° мороза — 2° тепла.СУРХАНДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬПеременная облачность, без осадков. Местами туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, днем 0-5° тепла, местами до 2° мороза.АНДИЖАНСКАЯ, НАМАНГАНСКАЯ, ФEРГАНСКАЯ ОБЛАСТИПеременная облачность, без осадков. Местами туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура 8-13° мороза, местами до 15-17° мороза, днем 0-5° мороза.ГОРНЫЕ РАЙОНЫ РEСПУБЛИКИПеременная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура 23 января ночью 12-17° мороза, днем 2-7° мороза, 24-25 января ночью 14-19° мороза, днем 4-9° мороза.
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прогноз погоды на неделю 23 25 января узгидромет какая погода будет холодно тепло
прогноз погоды на неделю 23 25 января узгидромет какая погода будет холодно тепло
Начало недели все еще будет холодным
Узгидромет опубликовал прогноз погоды на ближайшие дни новой недели.
ТАШКЕНТ, 22 янв – Sputnik. Узгидромет опубликовал прогноз погоды на 23-25 января. Согласно ему, первая половина недели будет все еще холодной.
РЕСПУБЛИКА КАРАКАЛПАКСТАН И ХОРEЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Переменная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18° мороза, днем 3-8° мороза, 24-25 января местами до 10° мороза.
БУХАРСКАЯ И НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТИ
Переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15° мороза, местами до 17° мороза, днем 0-5° мороза.
ТАШКEНТСКАЯ, САМАРКАНДСКАЯ, ДЖИЗАКСКАЯ, СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИ
Переменная облачность, без осадков. Местами туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13° мороза, местами до 15-17° мороза, днем 3° мороза—2° тепла, местами до 5° мороза.
КАШКАДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Переменная облачность, без осадков. Местами туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13° мороза, днем 3° мороза — 2° тепла.
СУРХАНДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Переменная облачность, без осадков. Местами туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, днем 0-5° тепла, местами до 2° мороза.
АНДИЖАНСКАЯ, НАМАНГАНСКАЯ, ФEРГАНСКАЯ ОБЛАСТИ
Переменная облачность, без осадков. Местами туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура 8-13° мороза, местами до 15-17° мороза, днем 0-5° мороза.
ГОРНЫЕ РАЙОНЫ РEСПУБЛИКИ
Переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура 23 января ночью 12-17° мороза, днем 2-7° мороза, 24-25 января ночью 14-19° мороза, днем 4-9° мороза.