https://uz.sputniknews.ru/20230122/shkolniki-nachnut-uchitsya-s-23-yanvarya-31636150.html
Школьники начнут учиться с 23 января
Школьники начнут учиться с 23 января
В школах, где есть проблемы с отоплением, разрешили ввести онлайн-обучение.
2023-01-22T21:00+0500
2023-01-22T21:00+0500
2023-01-22T21:00+0500
общество
школа
учеба
обучение
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ТАШКЕНТ, 22 янв – Sputnik. Во всех школах республики третья четверть начнется 23 января. Об этом сообщает пресс-служба Министерства дошкольного и школьного образования.При этом, те школы, где есть проблемы с отоплением, могут начать обучение в онлайн-формате до улучшения ситуации с теплоснабжением, подчеркнули в пресс-службе.О том, в каких школах будет дистанционное обучение, родителей предупредят через социальные сети. Ранее Министерство высшего образования, науки и инноваций также объявило о том, что учеба в вузах и академических лицеях начнется 23 января.
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каникулы школа начало учебы третьей четверти министерство дошкольного школьного образования
каникулы школа начало учебы третьей четверти министерство дошкольного школьного образования
Школьники начнут учиться с 23 января
В школах, где есть проблемы с отоплением, разрешили ввести онлайн-обучение.
ТАШКЕНТ, 22 янв – Sputnik.
Во всех школах республики третья четверть начнется 23 января. Об этом сообщает
пресс-служба Министерства дошкольного и школьного образования.
При этом, те школы, где есть проблемы с отоплением, могут начать обучение в онлайн-формате до улучшения ситуации с теплоснабжением, подчеркнули в пресс-службе.
О том, в каких школах будет дистанционное обучение, родителей предупредят через социальные сети.
Ранее Министерство высшего образования, науки и инноваций также объявило о том, что учеба в вузах и академических лицеях начнется 23 января.