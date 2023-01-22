https://uz.sputniknews.ru/20230122/shkolniki-nachnut-uchitsya-s-23-yanvarya-31636150.html

Школьники начнут учиться с 23 января

Школьники начнут учиться с 23 января

В школах, где есть проблемы с отоплением, разрешили ввести онлайн-обучение.

2023-01-22T21:00+0500

2023-01-22T21:00+0500

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общество

школа

учеба

обучение

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ТАШКЕНТ, 22 янв – Sputnik. Во всех школах республики третья четверть начнется 23 января. Об этом сообщает пресс-служба Министерства дошкольного и школьного образования.При этом, те школы, где есть проблемы с отоплением, могут начать обучение в онлайн-формате до улучшения ситуации с теплоснабжением, подчеркнули в пресс-службе.О том, в каких школах будет дистанционное обучение, родителей предупредят через социальные сети. Ранее Министерство высшего образования, науки и инноваций также объявило о том, что учеба в вузах и академических лицеях начнется 23 января.

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каникулы школа начало учебы третьей четверти министерство дошкольного школьного образования