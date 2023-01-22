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https://uz.sputniknews.ru/20230122/tseny-na-aviabilety-vyrosli-v-srednem-na-113-31632290.html
Цены на авиабилеты выросли в среднем на 11,3%
Цены на авиабилеты выросли в среднем на 11,3%
Госкомстат озвучил статистику цен на билеты на внутренние и международные авиарейсы.
2023-01-22T18:19+0500
2023-01-22T18:19+0500
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статистика
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ТАШКЕНТ, 22 янв – Sputnik. Стоимость авиабилетов в Узбекистане в декабре выросли в среднем на 11,3% по сравнению с ноябрем 2022 года. Такую информацию опубликовал Государственный комитет по статистике.За месяц цены на внутренние авиаперелеты выросли на 4%, а на международные – на 15,1%.По сравнению с декабрем 2021 года стоимость авиабилетов на внутренние рейсы снизилась в среднем на 6,4%, сообщает Госкомстат.
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цены на авибилеты внутренние международные рейсы выросли статистика госкомстат
цены на авибилеты внутренние международные рейсы выросли статистика госкомстат

Цены на авиабилеты выросли в среднем на 11,3%

18:19 22.01.2023
© Пресс-служба МИД УзбекистанаUzbekistan Airways
Uzbekistan Airways - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.01.2023
© Пресс-служба МИД Узбекистана
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Госкомстат озвучил статистику цен на билеты на внутренние и международные авиарейсы.
ТАШКЕНТ, 22 янв – Sputnik. Стоимость авиабилетов в Узбекистане в декабре выросли в среднем на 11,3% по сравнению с ноябрем 2022 года. Такую информацию опубликовал Государственный комитет по статистике.
За месяц цены на внутренние авиаперелеты выросли на 4%, а на международные – на 15,1%.
По сравнению с декабрем 2021 года стоимость авиабилетов на внутренние рейсы снизилась в среднем на 6,4%, сообщает Госкомстат.
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