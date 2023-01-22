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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20230122/ukrainskie-voyska-vypustili-po-donetsku-natovskie-snaryady-zayavili-v-dnr-31631232.html
Украинские войска выпустили по Донецку "натовские" снаряды, заявили в ДНР
Украинские войска выпустили по Донецку "натовские" снаряды, заявили в ДНР
США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик.
2023-01-22T15:25+0500
2023-01-22T15:25+0500
специальная военная операция россии в донбассе
нато
украина
обстрел
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ДОНЕЦК, 22 янв – РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Киевский район Донецка, выпустив два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщает РИА Новости.Ранее СЦКК сообщал, что украинские войска обстреляли Киевский район, выпустив три снаряда калибра 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
украина
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донецк днр украина обстрел снаряды калибра нато
донецк днр украина обстрел снаряды калибра нато

Украинские войска выпустили по Донецку "натовские" снаряды, заявили в ДНР

15:25 22.01.2023
© Sputnik / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкПовседневная жизнь в Донецке
Повседневная жизнь в Донецке - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.01.2023
© Sputnik / Сергей Батурин
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США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик.
ДОНЕЦК, 22 янв – РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Киевский район Донецка, выпустив два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщает РИА Новости.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11.50 из населенного пункта Тоненькое по Киевскому району Донецка выпущено 2 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
Ранее СЦКК сообщал, что украинские войска обстреляли Киевский район, выпустив три снаряда калибра 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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