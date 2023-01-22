https://uz.sputniknews.ru/20230122/ukrainskie-voyska-vypustili-po-donetsku-natovskie-snaryady-zayavili-v-dnr-31631232.html

Украинские войска выпустили по Донецку "натовские" снаряды, заявили в ДНР

Украинские войска выпустили по Донецку "натовские" снаряды, заявили в ДНР

США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик.

2023-01-22T15:25+0500

2023-01-22T15:25+0500

2023-01-22T15:25+0500

специальная военная операция россии в донбассе

нато

украина

обстрел

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ДОНЕЦК, 22 янв – РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Киевский район Донецка, выпустив два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщает РИА Новости.Ранее СЦКК сообщал, что украинские войска обстреляли Киевский район, выпустив три снаряда калибра 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

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