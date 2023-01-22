https://uz.sputniknews.ru/20230122/v-uzbekistane-proydet-etap-kubka-mira-po-fextovaniyu-31630892.html
В Узбекистане пройдет этап Кубка мира по фехтованию
В Узбекистане пройдет этап Кубка мира по фехтованию
На женских соревнованиях разыграют очки для мирового рейтинга для Олимпиады в Париже.
2023-01-22T14:22+0500
2023-01-22T14:22+0500
2023-01-22T14:40+0500
спорт
узбекистан
ташкент
соревнования
фехтование
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ТАШКЕНТ, 22 янв – Sputnik. В Ташкенте пройдет этап Кубка мира по фехтованию на саблях среди женщин, сообщает Национальный олимпийский комитет республики.Состязания пройдут 10-12 февраля во Дворце гимнастических видов спорта. Здесь разыграют очки для мирового рейтинга на пути к Олимпийским играм в Париже.Состав участников соревнований пока объявили 12 стран, среди которых Азербайджан, Венгрия, Греция, Корея и другие.Сборная Узбекистана под руководством Владимира Назлимова в эти дни готовится к поединкам на учебно-тренировочной базе в Янгиабаде.
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ташкент узбекистан этап чемпионата мира по фехтованию на саблях среди женщин
ташкент узбекистан этап чемпионата мира по фехтованию на саблях среди женщин
В Узбекистане пройдет этап Кубка мира по фехтованию
14:22 22.01.2023 (обновлено: 14:40 22.01.2023)
На женских соревнованиях разыграют очки для мирового рейтинга для Олимпиады в Париже.
ТАШКЕНТ, 22 янв – Sputnik.
В Ташкенте пройдет этап Кубка мира по фехтованию на саблях среди женщин, сообщает
Национальный олимпийский комитет республики.
Состязания пройдут 10-12 февраля во Дворце гимнастических видов спорта. Здесь разыграют очки для мирового рейтинга на пути к Олимпийским играм в Париже.
Состав участников соревнований пока объявили 12 стран, среди которых Азербайджан, Венгрия, Греция, Корея и другие.
Сборная Узбекистана под руководством Владимира Назлимова в эти дни готовится к поединкам на учебно-тренировочной базе в Янгиабаде.