https://uz.sputniknews.ru/20230122/v-uzbekistane-proydet-etap-kubka-mira-po-fextovaniyu-31630892.html

В Узбекистане пройдет этап Кубка мира по фехтованию

В Узбекистане пройдет этап Кубка мира по фехтованию

На женских соревнованиях разыграют очки для мирового рейтинга для Олимпиады в Париже.

2023-01-22T14:22+0500

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спорт

узбекистан

ташкент

соревнования

фехтование

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ТАШКЕНТ, 22 янв – Sputnik. В Ташкенте пройдет этап Кубка мира по фехтованию на саблях среди женщин, сообщает Национальный олимпийский комитет республики.Состязания пройдут 10-12 февраля во Дворце гимнастических видов спорта. Здесь разыграют очки для мирового рейтинга на пути к Олимпийским играм в Париже.Состав участников соревнований пока объявили 12 стран, среди которых Азербайджан, Венгрия, Греция, Корея и другие.Сборная Узбекистана под руководством Владимира Назлимова в эти дни готовится к поединкам на учебно-тренировочной базе в Янгиабаде.

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ташкент узбекистан этап чемпионата мира по фехтованию на саблях среди женщин