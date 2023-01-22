https://uz.sputniknews.ru/20230122/zapad-proigryvaet-v-borbe-za-afriku-31625706.html
Запад проигрывает в борьбе за Африку
Запад проигрывает в борьбе за Африку
В войне с Россией у Запада нет забытых фронтов — везде нужно быть начеку. Работа идет на всех континентах — и особое место среди них занимает Африка, пишет колумнист РИА Новости Петр Акопов.
2023-01-22T10:14+0500
2023-01-22T10:14+0500
2023-01-22T10:14+0500
колумнисты
африка
запад
борьба
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Не потому, что там 54 страны и их голоса важны для получения большинства при голосовании в ООН резолюций с осуждением "агрессивной России". Это все мелочи, хотя то, что еще в прошлом марте большинство африканских стран отказалось голосовать вместе с Западом, почему-то стало удивительным для "золотого миллиарда". Но дело не в символических резолюциях, а в абсолютно конкретной борьбе за будущий миропорядок. В котором нынешняя Африка (по населению стремительно догоняющая Китай и Индию) уже будет не просто объектом чужих манипуляций, но и попытается всерьез отстаивать собственные интересы. Поэтому так важно, кто станет для Африки стратегическим партнером на ближайшие десятилетия — Запад или Восток: США и Европа или Китай и Россия. Есть, конечно, еще третья сила в борьбе за Африку — исламский мир (к которому относится и немалая часть Черного континента), но он и сам все больше склоняется от Запада к Востоку.Неудивительно, что предстоящие через месяц совместные российско-китайско-южноафриканские военно-морские учения у берегов ЮАР вызывают большое недовольство Запада. Ведь если, как недавно заявила министр обороны ЮАР Танди Модисе, американцы "угрожают Африке из-за всего, что пахнет Россией", то что уж говорить о русских военных кораблях у южной оконечности континента. Совместные учения уже проходили в 2019 году, да и все три страны входят в БРИКС, но Запад как будто впервые открывает для себя новую реальность: незападный мир все активнее не просто налаживает многосторонние связи в самых разных областях, но и строит параллельную архитектуру нового миропорядка. В торговле, транспортных коридорах, финансовой системе, торговле оружием и обороне, сырьевых ресурсах, информационной безопасности — и инициаторами процесса выступают Россия и Китай.Причем — при всей взаимосвязанности их экономик с западной — Москва и Пекин давно уже взяли курс на уменьшение зависимости своих отношений с третьим миром от глобальных, то есть англосаксонских, правил и механизмов. А уж после того, как Запад попытался выпилить Россию из мировой экономики, а Китаю пригрозил тяжелыми последствиями в том случае, если он пойдет по пути России, процесс обособления Востока от Запада ускорился.Африка, которая одновременно и нуждается в огромной помощи, и является последним регионом с неограниченным потенциалом роста (демографического и экономического), а значит, предстает желанным союзником для всех, видит в разборках Запада и Востока шанс на укрепление собственного веса и обретение подлинной самостоятельности. Но при этом сводить всю африканскую позицию просто к желанию получить выгоды от "ухаживаний", то есть принимать инвестиции с обеих сторон, было бы неправильно.Все-таки у большинства африканских стран (если не брать Северную Африку с ее отдельной историей) есть уже более чем шестидесятилетний опыт независимости — и он показал, как и с кем можно иметь дело. При всей несостоятельности значительной части африканских государств процессы становления национальных элит там все же идут — и понимание необходимости интеграции тоже присутствует. Как региональная, так и общеконтинентальная (в рамках Африканского союза) интеграция имеют, конечно, свои побочные стороны — этот процесс может превратиться в создание новой формы неоколониального контроля со стороны Запада (например, по линии ЕС — Африканский союз). Финансовые, кадровые, идеологические и прочие формы западного контроля сохранились практически везде в Африке, а все попытки выстроить самостоятельную африканскую интеграцию всегда очень жестко пресекались (как это было, например, с Муаммаром Каддафи, к свержению которого едва ли не в первую очередь привело недовольство Запада его усилиями по панафриканской интеграции). Однако большинство африканских стран понимают, что в одиночку они так и останутся марионетками внешних сил, а объединив усилия, получат шанс и для внутреннего развития, и для игры в глобальном масштабе.Россия предлагает Африке не только экономические проекты, а как раз помощь в обретении реальной независимости от западного контроля. Именно поэтому в той же Франции так недовольны проникновением российской ЧВК "Вагнер" во франкофонную Африку — сначала в Центрально-Африканскую Республику, потом в Мали и Буркина-Фасо. Если местные элиты увидят, что с помощью русских (в первую очередь инструкторов) можно не только навести порядок в стране (прижав всевозможные сепаратистские и повстанческие группировки), но и избавиться от зависимости от Парижа, — это серьезно подорвет французское влияние в Западной и Центральной Африке.А ведь Россия может помочь не только в подготовке армии и поставках оружия, но и в обучении кадров, строительстве инфраструктурных проектов, разведке и разработке природных ископаемых — все это многие африканские страны помнят еще с 60-х, со времен первого советского похода в Африку. К тому же есть еще и Китай (главный торговый партнер и кредитор, с огромными инвестициями и большими инфраструктурными проектами на континенте), и монархии Персидского залива (с гигантскими финансовыми возможностями). То есть при правильном комбинировании отношений с незападными игроками Африка может реально "уйти от Запада" и продвинуться по пути обретения субьектности.Это прекрасно понимают и на Западе — и пытаются использовать украинскую ситуацию для давления на Африку. Обвиняют Россию в угрозе миропорядку, в росте цен на сырье и продовольствие — призывая страны Черного контиинента присоединиться к западным санкциям, чтобы "остановить агрессора". На прошлой неделе в Аддис-Абебу, где расположена штаб-квартира Африканского союза, прилетели сразу два европейских — германский и французский — министра иностранных дел: Анналена Бербок и Катрин Колонна. Дамы убеждали хозяев в том, что "Африканский союз и Европа должны держаться вместе", потому что нужно "встать плечом к плечу" против Путина, ведь у АС и ЕС общие ценности, а "Европа и Африка — соседи не только географически, но и в сердцах".С рассуждениями об общих ценностях с Европой африканцы могут согласиться только в том смысле, что британские, французские и немецкие музеи действительно полны африканскими ценностями, увезенными в ходе колониального грабежа. А присоединяться к санкциям африканские страны, конечно, не собираются — более того, западное давление лишь усиливает у них понимание важности отношений с Россией. Как раз во время поездки Бербок и Колонны в Эфиопию было объявлено о том, что второй саммит Россия — Африка пройдет в конце июля в Санкт-Петербурге. Первый, состоявшийся осенью 2019-го в Сочи, стал серьезнейшим шагом на пути возвращения России в Африку, а второй продемонстрирует стремление Черного континента к новому, постзападному миропорядку.
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Петр Акопов
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1392/76/13927642_0:1:98:99_100x100_80_0_0_00c551183c830fa4010e178dbf4136ec.jpg
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Петр Акопов
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1392/76/13927642_0:1:98:99_100x100_80_0_0_00c551183c830fa4010e178dbf4136ec.jpg
борьба за африку кто проигрывает ли запад россия забытый фронт все континенты что делает колумнист петр акопов
борьба за африку кто проигрывает ли запад россия забытый фронт все континенты что делает колумнист петр акопов
Запад проигрывает в борьбе за Африку
В войне с Россией у Запада нет забытых фронтов — везде нужно быть начеку. Работа идет на всех континентах — и особое место среди них занимает Африка, пишет колумнист РИА Новости Петр Акопов.
Не потому, что там 54 страны и их голоса важны для получения большинства при голосовании в ООН резолюций с осуждением "агрессивной России". Это все мелочи, хотя то, что еще в прошлом марте большинство африканских стран отказалось голосовать вместе с Западом, почему-то стало удивительным для "золотого миллиарда".
Но дело не в символических резолюциях, а в абсолютно конкретной борьбе за будущий миропорядок. В котором нынешняя Африка (по населению стремительно догоняющая Китай и Индию) уже будет не просто объектом чужих манипуляций, но и попытается всерьез отстаивать собственные интересы. Поэтому так важно, кто станет для Африки стратегическим партнером на ближайшие десятилетия — Запад или Восток: США и Европа или Китай и Россия. Есть, конечно, еще третья сила в борьбе за Африку — исламский мир (к которому относится и немалая часть Черного континента), но он и сам все больше склоняется от Запада к Востоку.
Неудивительно, что предстоящие через месяц совместные российско-китайско-южноафриканские военно-морские учения у берегов ЮАР вызывают большое недовольство Запада. Ведь если, как недавно заявила министр обороны ЮАР Танди Модисе, американцы "угрожают Африке из-за всего, что пахнет Россией", то что уж говорить о русских военных кораблях у южной оконечности континента.
Совместные учения уже проходили в 2019 году, да и все три страны входят в БРИКС, но Запад как будто впервые открывает для себя новую реальность: незападный мир все активнее не просто налаживает многосторонние связи в самых разных областях, но и строит параллельную архитектуру нового миропорядка. В торговле, транспортных коридорах, финансовой системе, торговле оружием и обороне, сырьевых ресурсах, информационной безопасности — и инициаторами процесса выступают Россия и Китай.
Причем — при всей взаимосвязанности их экономик с западной — Москва и Пекин давно уже взяли курс на уменьшение зависимости своих отношений с третьим миром от глобальных, то есть англосаксонских, правил и механизмов. А уж после того, как Запад попытался выпилить Россию из мировой экономики, а Китаю пригрозил тяжелыми последствиями в том случае, если он пойдет по пути России, процесс обособления Востока от Запада ускорился.
Африка, которая одновременно и нуждается в огромной помощи, и является последним регионом с неограниченным потенциалом роста (демографического и экономического), а значит, предстает желанным союзником для всех, видит в разборках Запада и Востока шанс на укрепление собственного веса и обретение подлинной самостоятельности. Но при этом сводить всю африканскую позицию просто к желанию получить выгоды от "ухаживаний", то есть принимать инвестиции с обеих сторон, было бы неправильно.
Все-таки у большинства африканских стран (если не брать Северную Африку с ее отдельной историей) есть уже более чем шестидесятилетний опыт независимости — и он показал, как и с кем можно иметь дело. При всей несостоятельности значительной части африканских государств процессы становления национальных элит там все же идут — и понимание необходимости интеграции тоже присутствует. Как региональная, так и общеконтинентальная (в рамках Африканского союза) интеграция имеют, конечно, свои побочные стороны — этот процесс может превратиться в создание новой формы неоколониального контроля со стороны Запада (например, по линии ЕС — Африканский союз).
Финансовые, кадровые, идеологические и прочие формы западного контроля сохранились практически везде в Африке, а все попытки выстроить самостоятельную африканскую интеграцию всегда очень жестко пресекались (как это было, например, с Муаммаром Каддафи, к свержению которого едва ли не в первую очередь привело недовольство Запада его усилиями по панафриканской интеграции). Однако большинство африканских стран понимают, что в одиночку они так и останутся марионетками внешних сил, а объединив усилия, получат шанс и для внутреннего развития, и для игры в глобальном масштабе.
Россия предлагает Африке не только экономические проекты, а как раз помощь в обретении реальной независимости от западного контроля. Именно поэтому в той же Франции так недовольны проникновением российской ЧВК "Вагнер" во франкофонную Африку — сначала в Центрально-Африканскую Республику, потом в Мали и Буркина-Фасо. Если местные элиты увидят, что с помощью русских (в первую очередь инструкторов) можно не только навести порядок в стране (прижав всевозможные сепаратистские и повстанческие группировки), но и избавиться от зависимости от Парижа, — это серьезно подорвет французское влияние в Западной и Центральной Африке.
А ведь Россия может помочь не только в подготовке армии и поставках оружия, но и в обучении кадров, строительстве инфраструктурных проектов, разведке и разработке природных ископаемых — все это многие африканские страны помнят еще с 60-х, со времен первого советского похода в Африку. К тому же есть еще и Китай (главный торговый партнер и кредитор, с огромными инвестициями и большими инфраструктурными проектами на континенте), и монархии Персидского залива (с гигантскими финансовыми возможностями). То есть при правильном комбинировании отношений с незападными игроками Африка может реально "уйти от Запада" и продвинуться по пути обретения субьектности.
Это прекрасно понимают и на Западе — и пытаются использовать украинскую ситуацию для давления на Африку. Обвиняют Россию в угрозе миропорядку, в росте цен на сырье и продовольствие — призывая страны Черного контиинента присоединиться к западным санкциям, чтобы "остановить агрессора".
На прошлой неделе в Аддис-Абебу, где расположена штаб-квартира Африканского союза, прилетели сразу два европейских — германский и французский — министра иностранных дел: Анналена Бербок и Катрин Колонна. Дамы убеждали хозяев в том, что "Африканский союз и Европа должны держаться вместе", потому что нужно "встать плечом к плечу" против Путина, ведь у АС и ЕС общие ценности, а "Европа и Африка — соседи не только географически, но и в сердцах".
С рассуждениями об общих ценностях с Европой африканцы могут согласиться только в том смысле, что британские, французские и немецкие музеи действительно полны африканскими ценностями, увезенными в ходе колониального грабежа. А присоединяться к санкциям африканские страны, конечно, не собираются — более того, западное давление лишь усиливает у них понимание важности отношений с Россией.
Как раз во время поездки Бербок и Колонны в Эфиопию было объявлено о том, что второй саммит Россия — Африка пройдет в конце июля в Санкт-Петербурге. Первый, состоявшийся осенью 2019-го в Сочи, стал серьезнейшим шагом на пути возвращения России в Африку, а второй продемонстрирует стремление Черного континента к новому, постзападному миропорядку.