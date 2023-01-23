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Таджикистан усилит пропускные пункты на границе с Узбекистаном
Таджикистан усилит пропускные пункты на границе с Узбекистаном
Пропускные пункты на границе между двумя странами оснастят современным оборудованием.
2023-01-23T11:37+0500
2023-01-23T11:37+0500
политика
таджикистан
узбекистан
граница
госграница
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ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. Между Таджикистаном и Узбекистаном построят пограничные пункты, оснащенные лучшим современным оборудованием.Об этом заявил глава Таможенной службы Таджикистана Хуршед Каримзода, сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на НИАТ "Ховар".По его словам, увеличение товарооборота с Узбекистаном и курс на превращение Таджикистана в транзитную страну диктуют необходимость усовершенствования пограничных пропускных пунктов.По результатам переговоров с партнерами, стороны согласовали выделение технической и финансовой помощи для реализации "Среднесрочной программы развития таможенных органов Таджикистана на 2020-2024 годы".В частности, программа предусматривает разработку и реализацию проектов строительства, оборудования и усиления пограничных пропускных пунктов, а также оборудования их техническими средствами таможенного контроля.Узбекистан и Таджикистан также вернулись к переговорам по демаркации границы. На встрече в Бухаре представители двух стран доработали проекты нормативных и технических документов.
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таджикистан узбекистан усилит пропускные пункты оснастит современным оборудованием глава таможенной службы хуршед каримзода
таджикистан узбекистан усилит пропускные пункты оснастит современным оборудованием глава таможенной службы хуршед каримзода

Таджикистан усилит пропускные пункты на границе с Узбекистаном

11:37 23.01.2023
© FOTO Таможенная служба при Правительстве Республики ТаджикистанТаможенная служба Таджикистана
Таможенная служба Таджикистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.01.2023
© FOTO Таможенная служба при Правительстве Республики Таджикистан
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Пропускные пункты на границе между двумя странами оснастят современным оборудованием.
ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. Между Таджикистаном и Узбекистаном построят пограничные пункты, оснащенные лучшим современным оборудованием.
Об этом заявил глава Таможенной службы Таджикистана Хуршед Каримзода, сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на НИАТ "Ховар".
По его словам, увеличение товарооборота с Узбекистаном и курс на превращение Таджикистана в транзитную страну диктуют необходимость усовершенствования пограничных пропускных пунктов.
По результатам переговоров с партнерами, стороны согласовали выделение технической и финансовой помощи для реализации "Среднесрочной программы развития таможенных органов Таджикистана на 2020-2024 годы".
В частности, программа предусматривает разработку и реализацию проектов строительства, оборудования и усиления пограничных пропускных пунктов, а также оборудования их техническими средствами таможенного контроля.
Узбекистан и Таджикистан также вернулись к переговорам по демаркации границы. На встрече в Бухаре представители двух стран доработали проекты нормативных и технических документов.
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