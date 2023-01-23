https://uz.sputniknews.ru/20230123/31638291.html

Таджикистан усилит пропускные пункты на границе с Узбекистаном

Таджикистан усилит пропускные пункты на границе с Узбекистаном

Пропускные пункты на границе между двумя странами оснастят современным оборудованием.

2023-01-23T11:37+0500

2023-01-23T11:37+0500

2023-01-23T11:37+0500

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ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. Между Таджикистаном и Узбекистаном построят пограничные пункты, оснащенные лучшим современным оборудованием.Об этом заявил глава Таможенной службы Таджикистана Хуршед Каримзода, сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на НИАТ "Ховар".По его словам, увеличение товарооборота с Узбекистаном и курс на превращение Таджикистана в транзитную страну диктуют необходимость усовершенствования пограничных пропускных пунктов.По результатам переговоров с партнерами, стороны согласовали выделение технической и финансовой помощи для реализации "Среднесрочной программы развития таможенных органов Таджикистана на 2020-2024 годы".В частности, программа предусматривает разработку и реализацию проектов строительства, оборудования и усиления пограничных пропускных пунктов, а также оборудования их техническими средствами таможенного контроля.Узбекистан и Таджикистан также вернулись к переговорам по демаркации границы. На встрече в Бухаре представители двух стран доработали проекты нормативных и технических документов.

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таджикистан узбекистан усилит пропускные пункты оснастит современным оборудованием глава таможенной службы хуршед каримзода