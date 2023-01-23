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Самые необычные пироги мира: начинка из червей, 20 метров в длину и другие причуды - фото
Самые необычные пироги мира: начинка из червей, 20 метров в длину и другие причуды - фото
Яркие фото самых необычных пирогов из разных уголков планеты - в нашей фотоленте.
2023-01-23T22:01+0500
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самые необычные пироги мира: начинка из червей 20 метров в длину и другие причуды фото лучшие рецепты рецепт яблочного вишневого пирога самые вкусные пироги сладкие с начинкой яркие фото самых необычных пирогов из разных уголков планеты в нашей фотоленте
самые необычные пироги мира: начинка из червей 20 метров в длину и другие причуды фото лучшие рецепты рецепт яблочного вишневого пирога самые вкусные пироги сладкие с начинкой яркие фото самых необычных пирогов из разных уголков планеты в нашей фотоленте

Самые необычные пироги мира: начинка из червей, 20 метров в длину и другие причуды - фото

22:01 23.01.2023
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НовостиTelegram
Яркие фото самых необычных пирогов из разных уголков планеты - в нашей фотоленте.
© Sputnik / Viktor Tolochko / Перейти в фотобанк

Пирог с гербом Беларуси во Дворце Республики в Минске, где пройдет VI Всебелорусское народное собрание.

Пирог с гербом Беларуси во Дворце Республики в Минске, где пройдет VI Всебелорусское народное собрание. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Viktor Tolochko
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Пирог с гербом Беларуси во Дворце Республики в Минске, где пройдет VI Всебелорусское народное собрание.

© AFP 2023 / Ed Oudenaarden

Женщина откусывает кусок пирога с мучными червями, который подают в столовой Министерства сельского хозяйства, природы и качества продуктов питания в Гааге. Пирог приготовили в рамках проекта "Устойчивое питание".

Женщина откусывает кусок пирога с мучными червями, который подают в столовой Министерства сельского хозяйства, природы и качества продуктов питания в Гааге. Пирог приготовили в рамках проекта &quot;Устойчивое питание&quot;. - Sputnik Узбекистан
2/12
© AFP 2023 / Ed Oudenaarden

Женщина откусывает кусок пирога с мучными червями, который подают в столовой Министерства сельского хозяйства, природы и качества продуктов питания в Гааге. Пирог приготовили в рамках проекта "Устойчивое питание".

© AP Photo / Cheryl Senter

Огромный "вупи-пай" весом более тысячи фунтов в торговом центре в штате Мэн.

Огромный &quot;вупи-пай&quot; весом более тысячи фунтов в торговом центре в штате Мэн. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo / Cheryl Senter

Огромный "вупи-пай" весом более тысячи фунтов в торговом центре в штате Мэн.

© AFP 2023 / Elvis Barukcic

Боснийские повара и их ученики разрезают самый большой в мире пирог с мясным фаршем, известный как "борек", на центральной площади острова Тузла. Он весил 650 кг и имел диаметр 6,5 м. Для его изготовления потребовалось 1,5 км вручную раскатанного теста.

Боснийские повара и их ученики разрезают самый большой в мире пирог с мясным фаршем, известный как &quot;борек&quot;, на центральной площади острова Тузла. Он весил 650 кг и имел диаметр 6,5 м. Для его изготовления потребовалось 1,5 км вручную раскатанного теста. - Sputnik Узбекистан
4/12
© AFP 2023 / Elvis Barukcic

Боснийские повара и их ученики разрезают самый большой в мире пирог с мясным фаршем, известный как "борек", на центральной площади острова Тузла. Он весил 650 кг и имел диаметр 6,5 м. Для его изготовления потребовалось 1,5 км вручную раскатанного теста.

© AFP 2023 / Paul Ellis

Победитель конкурса Мартин Клэр позирует со своим трофеем после победы в чемпионате по поеданию пирогов в Уигане, на Северо-Западе Англии. Клэр выполнил задание за 25,53 секунды.

Победитель конкурса Мартин Клэр позирует со своим трофеем после победы в чемпионате по поеданию пирогов в Уигане, на Северо-Западе Англии. Клэр выполнил задание за 25,53 секунды. - Sputnik Узбекистан
5/12
© AFP 2023 / Paul Ellis

Победитель конкурса Мартин Клэр позирует со своим трофеем после победы в чемпионате по поеданию пирогов в Уигане, на Северо-Западе Англии. Клэр выполнил задание за 25,53 секунды.

© Sputnik / Evgenya Novozhenina / Перейти в фотобанк

Раздача пирога весом в 100 кг, приготовленного в честь Рождества Красногорским хлебным комбинатом, на Манежной площади.

Раздача пирога весом в 100 кг, приготовленного в честь Рождества Красногорским хлебным комбинатом, на Манежной площади. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Evgenya Novozhenina
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Раздача пирога весом в 100 кг, приготовленного в честь Рождества Красногорским хлебным комбинатом, на Манежной площади.

© AFP 2023 / Oli Scarff

Ежегодно в деревне Халлатон в центральной Англии проходит традиционное Пасхальное шествие с заячьим пирогом.

Ежегодно в деревне Халлатон в центральной Англии проходит традиционное Пасхальное шествие с заячьим пирогом. - Sputnik Узбекистан
7/12
© AFP 2023 / Oli Scarff

Ежегодно в деревне Халлатон в центральной Англии проходит традиционное Пасхальное шествие с заячьим пирогом.

© AFP 2023 / Paballo Thekiso

Самый большой тыквенный пирог, когда-либо приготовленный в ЮАР.

Самый большой тыквенный пирог, когда-либо приготовленный в ЮАР. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2023 / Paballo Thekiso

Самый большой тыквенный пирог, когда-либо приготовленный в ЮАР.

© Sputnik / Ilya Timin / Перейти в фотобанкКонкурс-дегустация национальной карельской выпечки на рыболовном фестивале "Пудожские налимы" в национальном парке "Водлозерский" в Карелии.
Мужчина разрезает пирог с начинкой из целой рыбы с торчащим хвостом на конкурсе-дегустации национальной карельской выпечки на рыболовном фестивале Пудожские налимы - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Ilya Timin
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Конкурс-дегустация национальной карельской выпечки на рыболовном фестивале "Пудожские налимы" в национальном парке "Водлозерский" в Карелии.
© AFP 2023 / Gabriel Bouys

Люди участвуют в конкурсе по поеданию пирогов в Лос-Анджелесе. Победитель должен первым съесть пирог без помощи рук.

Люди участвуют в конкурсе по поеданию пирогов в Лос-Анджелесе. Победитель должен первым съесть пирог без помощи рук. - Sputnik Узбекистан
10/12
© AFP 2023 / Gabriel Bouys

Люди участвуют в конкурсе по поеданию пирогов в Лос-Анджелесе. Победитель должен первым съесть пирог без помощи рук.

© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy / Перейти в фотобанкУгощение гостей Чеховским вишневым пирогом, длинной 20 метров, в завершении фестиваля "Ялта - город 8 Марта" в Ялте. С 6 по 9 марта в Ялте был организован 4-х дневный фестиваль "Ялта - город 8 Марта", приуроченный к празднованию Международного женского дня.
Угощение гостей Чеховским вишневым пирогом, длинной 20 метров, в завершении фестиваля Ялта - город 8 Марта в Ялте - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy
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Угощение гостей Чеховским вишневым пирогом, длинной 20 метров, в завершении фестиваля "Ялта - город 8 Марта" в Ялте. С 6 по 9 марта в Ялте был организован 4-х дневный фестиваль "Ялта - город 8 Марта", приуроченный к празднованию Международного женского дня.
© Sputnik / Yuliya Kalinina / Перейти в фотобанкПовара разрезают 6-килограммовый перемяч, приготовленный в честь чемпионата мира по футболу FIFA-2018, в Казани.
Повара разрезают 6-килограммовый перемяч, приготовленный в честь чемпионата мира по футболу FIFA-2018, в Казани - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Yuliya Kalinina
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Повара разрезают 6-килограммовый перемяч, приготовленный в честь чемпионата мира по футболу FIFA-2018, в Казани.
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