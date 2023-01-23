самые необычные пироги мира: начинка из червей 20 метров в длину и другие причуды фото лучшие рецепты рецепт яблочного вишневого пирога самые вкусные пироги сладкие с начинкой яркие фото самых необычных пирогов из разных уголков планеты в нашей фотоленте
самые необычные пироги мира: начинка из червей 20 метров в длину и другие причуды фото лучшие рецепты рецепт яблочного вишневого пирога самые вкусные пироги сладкие с начинкой яркие фото самых необычных пирогов из разных уголков планеты в нашей фотоленте
Самые необычные пироги мира: начинка из червей, 20 метров в длину и другие причуды - фото
Женщина откусывает кусок пирога с мучными червями, который подают в столовой Министерства сельского хозяйства, природы и качества продуктов питания в Гааге. Пирог приготовили в рамках проекта "Устойчивое питание".
Женщина откусывает кусок пирога с мучными червями, который подают в столовой Министерства сельского хозяйства, природы и качества продуктов питания в Гааге. Пирог приготовили в рамках проекта "Устойчивое питание".
Боснийские повара и их ученики разрезают самый большой в мире пирог с мясным фаршем, известный как "борек", на центральной площади острова Тузла. Он весил 650 кг и имел диаметр 6,5 м. Для его изготовления потребовалось 1,5 км вручную раскатанного теста.
Боснийские повара и их ученики разрезают самый большой в мире пирог с мясным фаршем, известный как "борек", на центральной площади острова Тузла. Он весил 650 кг и имел диаметр 6,5 м. Для его изготовления потребовалось 1,5 км вручную раскатанного теста.
Угощение гостей Чеховским вишневым пирогом, длинной 20 метров, в завершении фестиваля "Ялта - город 8 Марта" в Ялте. С 6 по 9 марта в Ялте был организован 4-х дневный фестиваль "Ялта - город 8 Марта", приуроченный к празднованию Международного женского дня.