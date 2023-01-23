Самые необычные пироги мира: начинка из червей, 20 метров в длину и другие причуды - фото

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Боснийские повара и их ученики разрезают самый большой в мире пирог с мясным фаршем, известный как "борек", на центральной площади острова Тузла. Он весил 650 кг и имел диаметр 6,5 м. Для его изготовления потребовалось 1,5 км вручную раскатанного теста.